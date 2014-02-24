|31 декабря, суббота
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Жена созналась в убийстве пропавшего посла
31 декабря 2016, суббота, 00:13 – ИА СОЧИ-24
Супруга посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса созналась в соучастии в его убийстве. Мотивом преступления стала любовная связь жены дипломата, бразильянки Франсуазы Амиридис с 29-летним сотрудником военной полиции Рио-де-Жанейро. Ранее он также сознался в соучастии в преступлении.
Полиция Рио-де-Жанейро обратилась в суд с просьбой выдать ордер
на арест жены посла и еще троих подозреваемых, в том числе своего
коллеги. Следователи также обнаружили следы крови на диване в доме, где
дипломат и его жена проводили рождественские и новогодние каникулы. В
правоохранительных органах подозревают, что посол был убит в этом
помещении, а его тело в ночь на среду, 28 декабря (около трех часов
утра), вынесли из помещения и поместили во взятый ранее напрокат
автомобиль, сообщил телеканал Globo. Ранее полиция южноамериканской республики обнаружила автомобиль,
который был взят напрокат пропавшим без вести дипломатом. Внутри
находился обгоревший труп, который был направлен на экспертизу.
Судмедэксперты подтвердили, что найденные в Рио-де-Жанейро останки
принадлежат Амиридису.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.