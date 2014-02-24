Жена убийцы Вороненкова спряталась в Москве

31 марта 2017, пятница, 14:16 – СОЧИ-24



Жена убийцы Вороненкова спряталась в Москве

Стражи порядка разыскивают украинку Юлию Шайдулину, супругу убийцы экс-депутата Госдумы Павла Паршова. По данным следствия, она скрывается в Москве.На Украине Паршов руководил силовым блоком преступной группировки Виктора Курило. После конфликта банды с бизнесменом Игорем Коломойским ее участников обвинили в "фиктивном предпринимательстве" и "легализации преступных доходов", а также объявили в международный розыск. В 2012 году Паршов и Шайдулина были вынуждены переехать в Россию, сообщает Life.ru. В Москве Павел Паршов со своей возлюбленной жил на Косинской улице. Позднее он переселился в другую квартиру к другим членам группировки Курило. Его жена осталась жить с ребенком, родившимся у пары в столице."Сейчас женщина с ребенком находится на территории Москвы, ее местонахождение будет установлено. Следователи намерены допросить Юлию Шайдулину, как только смогут ее разыскать", – рассказал источник портала.Паршов неоднократно ездил на Украину для выполнения поручений организатора группировки. Примечательно, что убийца и Виктор Курило с некоторых пор находятся в родственных отношениях. "Киллер Павел Паршов и его руководитель женаты на сестрах Юлии и Валентине. Женщины регулярно меняют место проживания, скрываясь от недругов своих мужей", – сообщил собеседник издания.Ранее стало известно, что вероятным заказчиком убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова был главарь преступной группы Виктор Курило. По версии следствия, политик помогал знакомым, осуществляя теневые финансовые операции. Возможно, между Курило и Вороненковым возник конфликт интересов. Напомним, что экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. По данным следствия, его застрелил 28-летний Павел Паршов. Его тяжело ранил охранник политика, и через несколько часов киллер скончался в больнице.

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