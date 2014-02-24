ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Жена убийцы Вороненкова спряталась в Москве

31 марта 2017, пятница, 14:16 – СОЧИ-24

Жена убийцы Вороненкова спряталась в Москве
Жена убийцы Вороненкова спряталась в Москве
Стражи порядка разыскивают украинку Юлию Шайдулину, супругу убийцы экс-депутата Госдумы Павла Паршова. По данным следствия, она скрывается в Москве.
На Украине Паршов руководил силовым блоком преступной группировки Виктора Курило. После конфликта банды с бизнесменом Игорем Коломойским ее участников обвинили в "фиктивном предпринимательстве" и "легализации преступных доходов", а также объявили в международный розыск. В 2012 году Паршов и Шайдулина были вынуждены переехать в Россию, сообщает Life.ru. В Москве Павел Паршов со своей возлюбленной жил на Косинской улице. Позднее он переселился в другую квартиру к другим членам группировки Курило. Его жена осталась жить с ребенком, родившимся у пары в столице."Сейчас женщина с ребенком находится на территории Москвы, ее местонахождение будет установлено. Следователи намерены допросить Юлию Шайдулину, как только смогут ее разыскать", – рассказал источник портала.
Паршов неоднократно ездил на Украину для выполнения поручений организатора группировки. Примечательно, что убийца и Виктор Курило с некоторых пор находятся в родственных отношениях. "Киллер Павел Паршов и его руководитель женаты на сестрах Юлии и Валентине. Женщины регулярно меняют место проживания, скрываясь от недругов своих мужей", – сообщил собеседник издания.Ранее стало известно, что вероятным заказчиком убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова был главарь преступной группы Виктор Курило. По версии следствия, политик помогал знакомым, осуществляя теневые финансовые операции. Возможно, между Курило и Вороненковым возник конфликт интересов. Напомним, что экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. По данным следствия, его застрелил 28-летний Павел Паршов. Его тяжело ранил охранник политика, и через несколько часов киллер скончался в больнице.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 18:00
Украинцам посоветовали забыть о гордости

Киев должен "сломить гордыню" для того, чтобы вести диалог с Москвой. Об этом заявил советник главы Министерства внутренних дел Украины Илья Кива...»

сегодня, 17:46
Президент Армении показал зубы главе Азербайджана

Лидеры Армении и Азербайджана вступили в заочную полемику и обменялись резкими заявлениями. Началось все с посещения Сержом Саргсяном непризнанной Нагорно-Карабахской республики...»

сегодня, 17:45
Захарова похвасталась подарком главы МИД Сербии

Официальный представитель МИД Мария Захарова показала фото с подарком главы МИД Сербии. Политик прислал его дипломату на днях...»

сегодня, 16:58
Эрдогану предсказали судьбу Януковича

Евросоюз для обеспечения условий своего дальнейшего экономического роста вынужден расшатывать политические режимы соседей, и одним из ближайших кандидатов на эту незавидную участь является Турция. Об этом заявил российский политолог и экономист Саид Гафуров...»

сегодня, 16:45
В центре Нью-Йорка прогремел взрыв

На пересечении Бродвея и востока 12-й улицы на Манхэттене в центре Нью-Йорка прогремел взрыв, передает Life.ru..»

сегодня, 16:31
Медведев отчитался о доходах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подал деклорацию о доходах на 2016 год, передает РИА ФАН со ссылкой на пресс-секретаря главы кабинета министров Наталью Тимакову..»

сегодня, 16:16
В Германии признали Крым российским

В ФРГ был напечатан учебник по немецкому языку, где Крымский полуостров изображен как часть России. Соответствующую информацию в пятницу, 31 марта, распространило издание "Европейская правда"...»

сегодня, 16:16
Основатели "Юлмарта" попали под статью

Основатель "Юлмарт" Алексей Никитин и бывший гендиректор компании Сергей Федоринов стали фигурантами уголовного дела. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что в отношении сотрудников одного из крупнейших онлайн-ретейлеров в России (выручка по итогам прошлого года составила свыше 51,5 миллиарда рублей) возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 18:00
Украинцам посоветовали забыть о гордости

Киев должен "сломить гордыню" для того, чтобы вести диалог с Москвой. Об этом заявил советник главы Министерства внутренних дел Украины Илья Кива...»

сегодня, 17:46
Президент Армении показал зубы главе Азербайджана

Лидеры Армении и Азербайджана вступили в заочную полемику и обменялись резкими заявлениями. Началось все с посещения Сержом Саргсяном непризнанной Нагорно-Карабахской республики...»

сегодня, 17:45
Захарова похвасталась подарком главы МИД Сербии

Официальный представитель МИД Мария Захарова показала фото с подарком главы МИД Сербии. Политик прислал его дипломату на днях...»

сегодня, 16:58
Эрдогану предсказали судьбу Януковича

Евросоюз для обеспечения условий своего дальнейшего экономического роста вынужден расшатывать политические режимы соседей, и одним из ближайших кандидатов на эту незавидную участь является Турция. Об этом заявил российский политолог и экономист Саид Гафуров...»

сегодня, 16:45
В центре Нью-Йорка прогремел взрыв

На пересечении Бродвея и востока 12-й улицы на Манхэттене в центре Нью-Йорка прогремел взрыв, передает Life.ru..»

сегодня, 16:31
Медведев отчитался о доходах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подал деклорацию о доходах на 2016 год, передает РИА ФАН со ссылкой на пресс-секретаря главы кабинета министров Наталью Тимакову..»

сегодня, 16:16
В Германии признали Крым российским

В ФРГ был напечатан учебник по немецкому языку, где Крымский полуостров изображен как часть России. Соответствующую информацию в пятницу, 31 марта, распространило издание "Европейская правда"...»

сегодня, 16:16
Основатели "Юлмарта" попали под статью

Основатель "Юлмарт" Алексей Никитин и бывший гендиректор компании Сергей Федоринов стали фигурантами уголовного дела. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что в отношении сотрудников одного из крупнейших онлайн-ретейлеров в России (выручка по итогам прошлого года составила свыше 51,5 миллиарда рублей) возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.