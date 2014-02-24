Жене соратника Чубайса выстрелили в лицо в Москве

Выяснились новые подробности обстрела женщины за рулем Ford в Москве. Пострадавшей оказалась жена скандально известного бизнесмена Михаила Лернера, бывшего партнера Анатолия Чубайса. Пуля, выпущенная из травматического пистолета, прошла по касательной, однако 42-летняя Светлана Лернер получила ранение в лицо, передает Life.ru. На данный момент точной информации о состоянии женщины нет.Пострадавшая рассказала, что уже неоднократно заявляла в полицию по поводу угроз, которые получает в свой адрес. "А сегодня в меня стреляли. Я в шоке", – добавила Светлана. Полиция Москвы объявила в розыск темную иномарку, на которой скрылся предполагаемый преступник. Ранее сообщалось, что в столице, на 105-м километре внешней стороны МКАД, злоумышленники обстреляли из пистолета автомобиль Ford. Пострадала сидевшая за рулем женщина. Супруг Светланы, Михаил Лернер, был партнером Анатолия Чубайса. Предприниматель занимал должность председателя совета директоров компании "Уником" – совместного предприятия госкорпорации "Роснано" и фирмы "Новый каучук". В 2014 году Лернер был осужден на шесть лет за мошенничество. Бутырский районный суд Москвы признал предпринимателя виновным в хищении у родного брата Дмитрия 252 миллионов рублей.
Немецкие СМИ скатились на уровень "картинок для выживших из ума в домах престарелых". Так читатели отреагировали на статью в издании Die Welt. Ее авторы утверждают, что нового президента США ненавидит даже собственная жена. Экспертное заключение сделано на основании одного взгляда, брошенного Меланьей Трамп во время инаугурации...»
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин готов обсудить с Федерацией еврейских общин России (ФЕОР) слова вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в собственность РПЦ. Поводом стали недавние заявления парламентария, которые некоторые представители общественности расценили как проявление антисиметизма...»
Пользователей Сети позабавило видео розыгрыша, опубликованное в соцсетях. Кинокомпания Paramount Pictures в преддверии очередной премьеры подшутило над посетителями магазина бытовой техники в Нью-Йорке...»
Немецкие СМИ скатились на уровень "картинок для выживших из ума в домах престарелых". Так читатели отреагировали на статью в издании Die Welt. Ее авторы утверждают, что нового президента США ненавидит даже собственная жена. Экспертное заключение сделано на основании одного взгляда, брошенного Меланьей Трамп во время инаугурации...»
В соцсетях продолжается травля младшего сына Дональда Трампа Бэррона, у которого подозревают наличие психических отклонений. На этот раз за мальчика заступилась экс-стажерка Белого дома Моника Левински, которая якобы состояла в интимной связи с бывшим президентом США Биллом Клинтоном...»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин готов обсудить с Федерацией еврейских общин России (ФЕОР) слова вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в собственность РПЦ. Поводом стали недавние заявления парламентария, которые некоторые представители общественности расценили как проявление антисиметизма...»
Пользователей Сети позабавило видео розыгрыша, опубликованное в соцсетях. Кинокомпания Paramount Pictures в преддверии очередной премьеры подшутило над посетителями магазина бытовой техники в Нью-Йорке...»