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Женщина отрезала детородный орган мужу "за ненадобностью"

11 марта 2017, суббота, 13:13 – ИА СОЧИ-24

Женщина отрезала детородный орган мужу "за ненадобностью"
Женщина отрезала детородный орган мужу "за ненадобностью"
В Индии произошла трагично закончилась ссора между 28-летней женщиной и ее 31-летним мужем. Возмущенная отсутствием секса индианка в порыве гнева отрезала супругу детородный орган.
Как сообщает Daily Mail, пострадавший мужчина отказывался исполнять супружеский долг на протяжении десяти из 11 лет их брака. По словам жены, он регулярно называл ее некрасивой. Индианка была просто уверена, что у него есть другая. В семье постоянно возникали ссоры, переходящие в драки. Также 28-летняя женщина рассказала, что мечтала стать мамой, но супруг ни в какую не соглашался заняться с ней сексом.В итоге жена, не сумев далее мириться с подобным отношением, подкараулила мужа, когда он выходил из душа и ударила его по голове. Предварительно вооружившись ножом, женщина отрезала пенис лежавшему в бессознательном состоянии супругу. Любопытно, что, заперев мужа ванной, она отправилась в полицию с повинной. Мужчина очнулся примерно через полчаса, испытывая боевой шок, он смог позвать на помощь приятеля. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с обильной кровопотерей.По словам хирурга, член пациента был отрезан у самого основания и  разрезан на глубину более четырех дюймов, "Мы сразу начать работать, и мы смогли спасти его жизнь и орган", – поделился медик. Операция продолжалась более пяти часов. Тем временем неудовлетворенная супруга находится под следствием в ожидании суда.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 13:13
Женщина отрезала детородный орган мужу "за ненадобностью"

В Индии произошла трагично закончилась ссора между 28-летней женщиной и ее 31-летним мужем. Возмущенная отсутствием секса индианка в порыве гнева отрезала супругу детородный орган...»

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В одном из столичных подъездов обнаружен мертвым 37-летний мужчина..»

сегодня, 12:29
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В Химках пьяный мужчина на автомобиле "Москвич-2141" наехал на своего собутыльника..»

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На западе Москвы ранили ножом гражданку Китая

На западе столицы напали на гражданку Китая..»

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Американцы разболтали тайну смерти Виталия Чуркина

Несмотря на обещания не оглашать причину смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина, власти Нью-Йорка все же рассказали от чего умер дипломат. Чтобы избежать ответственности за нарушение закона, тайну раскрыл анонимный представитель мэрии...»

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