Женщина пришла в сознание после семи лет комы

25-летняя Даниела Ковачевич из Сербии родила дочь, но после этого на долгие годы впала в бессознательное состояние. К изумлению окружающих, после семи лет комы молодая женщина пришла в сознание.
Жительница Сербии впала в кому в результате сепсиса, который развился у нее после рождения дочери Марии в 2009 году. Спустя семь лет девушка очнулась в немецкой клинике, сообщает Daily Mail. По словам медиков, этот случай особенный. Дело в том, что молодая женщина является одной из немногих пациентов в Германии, где она проходит реабилитацию, которым удалось пробудиться после столь длительного времени, проведенного в коме. Пациентка уже в состоянии держать в руках планшет, а также сидеть и следить за разговорами. Как утверждают врачи, всего этого удалось достичь благодаря обширной физической и речевой терапии. Для продолжения лечения и последующей реабилитации семье Даниелы требуется еще 50 тысяч евро. Между тем ученые считают, что технический прогресс позволяет воскрешать мозг человека. Как писали Dni.ru, международная команда, состоящая из американских биотехнологов и медиков из Индии сформировали уникальную методику, позволяющую оживлять центральный отдел нервной системы человека, находящегося в состоянии клинической смерти. Делать это они намерены с помощью стволовых клеток и специального насоса.
Президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Помимо прочего, одной из главных тем общения двух лидеров станет ситуация на востоке Украины...»
Оперную певицу и депутата Госдумы Марию Максакову, перебравшуюся с супругом, депутатом Денисом Вороненковым, на Украину, через прокуратуру просят вернуть депутатскую зарплату. В общей сложности ее хотят лишить 20 миллионов рублей...»
Эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) изучили ситуацию с инцидентами в сфере коммерческой авиации за 2016 год. Оказалось, что при путешествиях на большие расстояния самолеты остаются самым безопасным видом транспорта...»
Президент России Владимир Путин встретился в пятницу, 10 марта, со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили разные аспекты двухстороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие в сфере безопасности и в экономической области...»
Президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Помимо прочего, одной из главных тем общения двух лидеров станет ситуация на востоке Украины...»
Оперную певицу и депутата Госдумы Марию Максакову, перебравшуюся с супругом, депутатом Денисом Вороненковым, на Украину, через прокуратуру просят вернуть депутатскую зарплату. В общей сложности ее хотят лишить 20 миллионов рублей...»
Эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) изучили ситуацию с инцидентами в сфере коммерческой авиации за 2016 год. Оказалось, что при путешествиях на большие расстояния самолеты остаются самым безопасным видом транспорта...»
Президент России Владимир Путин встретился в пятницу, 10 марта, со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили разные аспекты двухстороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие в сфере безопасности и в экономической области...»