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Женщина пришла в сознание после семи лет комы

10 марта 2017, пятница, 18:29 – ИА СОЧИ-24

Женщина пришла в сознание после семи лет комы
Женщина пришла в сознание после семи лет комы
25-летняя Даниела Ковачевич из Сербии родила дочь, но после этого на долгие годы впала в бессознательное состояние. К изумлению окружающих, после семи лет комы молодая женщина пришла в сознание.

Жительница Сербии впала в кому в результате сепсиса, который развился у нее после рождения дочери Марии в 2009 году.
Спустя семь лет девушка очнулась в немецкой клинике, сообщает Daily Mail. По словам медиков, этот случай особенный. Дело в том, что молодая женщина  является одной из немногих пациентов в Германии, где она проходит реабилитацию, которым удалось пробудиться после столь длительного времени, проведенного в коме. Пациентка уже в состоянии держать в руках планшет, а также сидеть и следить за разговорами. Как утверждают врачи, всего этого удалось достичь благодаря обширной физической и речевой терапии. Для продолжения лечения и последующей реабилитации семье Даниелы требуется еще 50 тысяч евро. 
Между тем ученые считают, что технический прогресс позволяет воскрешать мозг человека.
Как писали Dni.ru, международная команда, состоящая из американских биотехнологов и медиков из Индии  сформировали уникальную методику, позволяющую оживлять центральный отдел нервной системы человека, находящегося в состоянии клинической смерти.
Делать это они намерены с помощью стволовых клеток и специального насоса.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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У беглянки Максаковой хотят отобрать миллионы

Оперную певицу и депутата Госдумы Марию Максакову, перебравшуюся с супругом, депутатом Денисом Вороненковым, на Украину, через прокуратуру просят вернуть депутатскую зарплату. В общей сложности ее хотят лишить 20 миллионов рублей...»

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сегодня, 19:43
Назван самый безопасный вид транспорта

Эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) изучили ситуацию с инцидентами в сфере коммерческой авиации за 2016 год. Оказалось, что при путешествиях на большие расстояния самолеты остаются самым безопасным видом транспорта...»

сегодня, 19:16
Что Эрдогану нужно от "дорогого друга" Путина

Президент России Владимир Путин встретился в пятницу, 10 марта, со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили разные аспекты двухстороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие в сфере безопасности и в экономической области...»

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