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Женщина узнала о смерти дочери из Facebook
30 марта 2017, четверг, 20:15 – СОЧИ-24
В ночь на 22
мая 21-летняя Броуган Уоррен, дочь Бирн, погибла в ДТП в результате
лобового столкновения. Это случилось, когда она вместе с друзьями на машине
возвращалась с вегетарианского фестиваля из города Бристоля.
Утром ее
мать просматривала ленту новостей в Facebook и увидела сообщения о гибели
дочери. Одно из сообщений гласило "ушедшая слишком рано", а один из товарищей
девушки написал, что не может поверить в смерть подруги, передает The Daily
Mail.
По словам
Бирн, она долго не могла поверить в происходящее. Только после того, как ей
пришло личное сообщение с соболезнованиями от друга дочери, ей пришлось принять
страшную правду.
Парень объяснил,
что Броуган погибла в "ужасающей аварии". Женщина вспоминает, что в этот момент
начала кричать от обрушившегося на нее горя.
Однако семья
все-таки решила для подтверждения информации обратиться в полицию. У местных
стражей порядка данных о катастрофе не оказалось, поскольку автокатастрофа
произошла в соседнем графстве. Лишь позже выяснилось, что вместе с девушкой
погибли и трое ее друзей.
Отметим, жуткий случай
произошел в США в середине марта 2017 года. Тогда мать девочки-подростка в
течение трех часов наблюдала в Facebook за онлайн-трансляцией дочери, грозившей
покончить жизнь самоубийством, сообщает The Daily Mirror.
Вместо того, чтобы
успокоить ребенка, женщина провоцировала ее, намекая на то, что та желает
привлечь к себе внимание. В результате ее дочь все-таки покончила с собой.
Источник:
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