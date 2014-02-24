Женщина узнала о смерти дочери из Facebook

30 марта 2017, четверг, 20:15 – СОЧИ-24



Женщина узнала о смерти дочери из Facebook

Дебора Бирн из города Нортгемптон (Великобритания) узнала о смерти собственной дочери из Facebook. Трагедия произошла в прошлом году.В ночь на 22мая 21-летняя Броуган Уоррен, дочь Бирн, погибла в ДТП в результателобового столкновения. Это случилось, когда она вместе с друзьями на машиневозвращалась с вегетарианского фестиваля из города Бристоля.Утром еемать просматривала ленту новостей в Facebook и увидела сообщения о гибелидочери. Одно из сообщений гласило "ушедшая слишком рано", а один из товарищейдевушки написал, что не может поверить в смерть подруги, передает The DailyMail.По словамБирн, она долго не могла поверить в происходящее. Только после того, как ейпришло личное сообщение с соболезнованиями от друга дочери, ей пришлось принятьстрашную правду.Парень объяснил,что Броуган погибла в "ужасающей аварии". Женщина вспоминает, что в этот моментначала кричать от обрушившегося на нее горя.Однако семьявсе-таки решила для подтверждения информации обратиться в полицию. У местныхстражей порядка данных о катастрофе не оказалось, поскольку автокатастрофапроизошла в соседнем графстве. Лишь позже выяснилось, что вместе с девушкойпогибли и трое ее друзей.Отметим, жуткий случайпроизошел в США в середине марта 2017 года. Тогда мать девочки-подростка втечение трех часов наблюдала в Facebook за онлайн-трансляцией дочери, грозившейпокончить жизнь самоубийством, сообщает The Daily Mirror.Вместо того, чтобыуспокоить ребенка, женщина провоцировала ее, намекая на то, что та желаетпривлечь к себе внимание. В результате ее дочь все-таки покончила с собой.

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