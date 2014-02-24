Женщина выпала из окна 14-го этажа здания Госинспекции в Москве
31 января 2017, вторник, 17:13 – ИА СОЧИ-24
Женщина выпала из окна 14-го этажа здания Госинспекции в Москве
На северо-востоке Москвы из окна 14-го этажа здания Государственной инспекции по недвижимости выпала женщина. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.Информации о состоянии пострадавшей нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются, передает Life.ru.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала на своей странице в Facebook публикацию стихотворения главы ведомства Сергея Лаврова в журнале "Русский пионер". Она сравнила стих с бомбой...»
Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников российских СМИ в Донецке. Местные жители и представители экстренных служб вынуждены прятаться в подвалах, чтобы не попасть под удар карателей из Киева...»
В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»