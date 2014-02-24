Женщина заступилась за сломавших руки ее сыну школьников
15 февраля 2017, среда, 12:58 – ИА СОЧИ-24
Женщина заступилась за сломавших руки ее сыну школьников
Учащийся одной из столичных школ на проспекте Вернадского избил 12-летнего мальчика и сломал ему обе руки. Мать заступилась за обидчика своего ребенка, сказав, что не видит в происшествии его вины. "Днем 10 февраля текущего года на территории школы, расположенной на проспекте Вернадского, на перемене в школьной раздевалке 13-летний подросток схватил за руки 12-летнего мальчика и ударил его о вешалку", – цитирует агентство "Москва" представителя столичного управления Следственного комитета России Юлию Иванову. Она подтвердила, что медики диагностировали у пострадавшего переломы обеих рук.Нападавший объяснил, что вместе с друзьями всего лишь играл с четвероклассником. Эту информацию подтвердил и пострадавший. Его мать, в свою очередь, отметила, что не винит подростка в избиении сына, сообщает Life.ru."Дети просто играли, никто целенаправленно его не бил. Охрана была рядом, они все контролировали. Это просто несчастный случай", – заявила женщина. По словам Юлии Ивановой, родители пострадавшего мальчика обратились в медицинское учреждение через несколько дней после инцидента. Ранее сообщалось, что несколько старшеклассников жестоко избили четвероклассника в школьной раздевалке. В полицию обратилась 40-летняя мать потерпевшего. Мальчика госпитализировали с переломами обеих лучевых костей и обоих предплечий. На данный момент мальчик находится дома, его здоровью ничто не угрожает. По факту избиения проводится доследственная поверка, сообщает РЕН ТВ.
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Президент США рассчитывает на то, что Россия вернет Крым Украине. Это заявление пресс-секретаря Дональда Трампа уже прокомментировали в высших эшелонах российской власти, а эксперты призвали не делать поспешных выводов...»
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