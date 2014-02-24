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Женщинам разрешат кормить детей грудью на работе
7 марта 2017, вторник, 09:59 – ИА СОЧИ-24
СанПиН
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда женщин" запрещает
труд беременных работниц в помещениях без естественного освещения. Кроме того,
документ обязывает работодателя предоставлять матерям детей в возрасте до 1,5
лет, помещение для кормления малышей.
В законную силу СанПин вступит
в течение 2017 года. В проекте документа учтены все изменения российского
законодательства. Также он приведен в соответствие с Конвенцией Международной
организации труда, документами Всемирной организации здравоохранения и
директивами Европейского союза, сообщает газета "Известия".
"Особенно значимо, что
СанПиНом предполагается информирование женщин при приеме на работу о
существующем риске повреждения здоровья, в том числе репродуктивного,
при работе в условиях воздействия вредных производственных факторов", – говорит
директор Научно-исследовательского института медицины труда профессор
Игорь Бухтияров. По его словам, естественное освещение для беременных важно,
ведь его отсутствие ведет к нарушению психофизического состояния, что
может негативно сказаться на беременности.
Что касается женщин,
имеющих детей до 1,5 лет, начальник должен им предоставить специальное
помещение. В нем должна быть кушетка, стол, стулья, столы для пеленания и санузел
с унитазом и раковиной.
Также согласно документу,
беременные должны работать с компьютером не более трех часов за смену. Эта
норма была перенесена еще в новый документ из СанПиНа от 2003 года.
Эксперты отмечают, что
российские женщины не знают о своих правах в силу юридической безграмотности и
не защищают их, поскольку боятся лишиться рабочего места. "Если мы хотим жить в
развитом обществе, то должны дать матери возможность воспитывать малыша дома, а
не открывать для нее специальные комнаты на работе", — заявил генеральный
секретарь Союза профсоюза России Евгений Куликов.
В свою очередь управляющий
партнер профессионального сообщества "HR-Эксперты" Виктория Пятница уверена,
что в большинстве нормативы о требованиях к условиям труда женщин, — это
формальный документ. По ее мнению, среднестатистические коммерческие компании
их придерживаться все равно не будут, поскольку проверяющие органы вряд ли привлекут
их к ответственности за нарушение условий труда женщин.
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