Женщинам разрешат кормить детей грудью на работе

7 марта 2017, вторник, 09:59 – ИА СОЧИ-24



Женщинам разрешат кормить детей грудью на работе

Роспотребнадзор сделает условия труда для женщин более комфортными. Ведомство разработало соответствующий проект.СанПиН"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда женщин" запрещаеттруд беременных работниц в помещениях без естественного освещения. Кроме того,документ обязывает работодателя предоставлять матерям детей в возрасте до 1,5лет, помещение для кормления малышей.В законную силу СанПин вступитв течение 2017 года. В проекте документа учтены все изменения российскогозаконодательства. Также он приведен в соответствие с Конвенцией Международнойорганизации труда, документами Всемирной организации здравоохранения идирективами Европейского союза, сообщает газета "Известия"."Особенно значимо, чтоСанПиНом предполагается информирование женщин при приеме на работу осуществующем риске повреждения здоровья, в том числе репродуктивного,при работе в условиях воздействия вредных производственных факторов", – говоритдиректор Научно-исследовательского института медицины труда профессорИгорь Бухтияров. По его словам, естественное освещение для беременных важно,ведь его отсутствие ведет к нарушению психофизического состояния, чтоможет негативно сказаться на беременности.Что касается женщин,имеющих детей до 1,5 лет, начальник должен им предоставить специальноепомещение. В нем должна быть кушетка, стол, стулья, столы для пеленания и санузелс унитазом и раковиной.Также согласно документу,беременные должны работать с компьютером не более трех часов за смену. Этанорма была перенесена еще в новый документ из СанПиНа от 2003 года.Эксперты отмечают, чтороссийские женщины не знают о своих правах в силу юридической безграмотности ине защищают их, поскольку боятся лишиться рабочего места. "Если мы хотим жить вразвитом обществе, то должны дать матери возможность воспитывать малыша дома, ане открывать для нее специальные комнаты на работе", — заявил генеральныйсекретарь Союза профсоюза России Евгений Куликов.В свою очередь управляющийпартнер профессионального сообщества "HR-Эксперты" Виктория Пятница уверена,что в большинстве нормативы о требованиях к условиям труда женщин, — этоформальный документ. По ее мнению, среднестатистические коммерческие компанииих придерживаться все равно не будут, поскольку проверяющие органы вряд ли привлекутих к ответственности за нарушение условий труда женщин.

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