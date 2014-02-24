Женщины в Нью-Йорке получили поздравления из России
8 марта 2017, среда, 13:00 – ИА СОЧИ-24
Женщины в Нью-Йорке получили поздравления из России
На больши рекламных щитах на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка появилась поздравительная открытка для женщин. На ней карта России была выложена цветами, образующими российский флаг. Подпись на появившейся в одном из самых всемирно известных точек планеты гигантской открытке гласит: "Из России с любовью". Ниже приписан хэштег #MakeHerSmile – Заставь ее улыбнуться. Однако это был не единственный сюрприз, который подготовили женщинам организаторы. Пришедшие на Таймс-сквер волонтеры раздавали женщинам цветы."Для них это неожиданно и необычно", – цитирует РИА Новости одного из организаторов акции фотографа Кирилла Тимонина. "Не так часто, тем более на Таймс-сквер, девушки получают цветы просто за то, что они есть. Здесь это не очень принято, и Россия воспринимается с другой стороны", – добавил он. "Мы хотели продвинуть образ России и поздравить с 8 Марта американских женщин", – рассказал фотограф. Своей идеей он поделился в социальных сетях, где получил поддержку и одобрение со стороны единомышленников. Благодаря этому акцию и смогла увидеть свет. Поздравление женщин Нью-Йорка с Международным женским днем в таком формате произошло впервые. Ободренные этим успехом, волонтеры планируют на следующий год расширить географию своих действий и поздравить женщин с 8 марта от лица России в других городах США.
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Владелец банка "Тинькофф" Олег Тиньков объявил о начале конкурса красоты под патронажем кредитной организации. Одновременно с этим он запустил интеллектуальный конкурс для женщин, где соревноваться им предстоит статьями о бодипозитиве или эйджизме...»
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Представители бывшего президента США Барака Обамы продолжают утверждать, что любые сведения о том, что администрация Белого дома следила за Дональдом Трампом во время предвыборной гонки, являются ложью. Сам отошедший от дел политик буквально пришел в ярость из-за слов своего преемника...»