Женщины в восторге от поздравления Путина

8 марта 2017, среда, 22:45 – ИА СОЧИ-24



Женщины в восторге от поздравления Путина

Президент России Владимир Путин оригинально поздравил женщин с 8 марта. Он процитировал известные строки поэта серебряного века Константина Бальмонта, чем вызвал бурю восторга в соцсетях.Восхваляя представительниц прекрасногопола, президент обратился к строчкам короткого стихотворения Бальмонта:Женщина – с нами,когда мы рождаемся,Женщина – с нами в последний наш час.Женщина – знамя, когда мы сражаемся,Женщина – радость раскрывшихся глаз.Первая наша влюбленность и счастие,В лучшем стремлении – первый привет.В битве за право – огонь соучастия,Женщина – музыка. Женщина – свет.Как сказал Путин в своем поздравлении, поэт описал российских женщин точно и очень образно, подчеркнув, что именнов них – единственных и любимых – мужчинынаходят и утешение и вдохновение, когда в этом особенно нуждаются.При этом, заметил президент, представительницам прекрасного пола также нужна вмужская поддержка, и об этом мужчинам следует помнить не только 8 марта.Судя по реакции всоциальных сетях, женщины были в восторге, единодушно отметив, что именно эти илиподобные слова желали бы почаще слышать от своих любимых мужчин.Президентв Международный женский день посетил один из роддомов Брянска. Там он поздравилврачей и персонал перинатального учреждения. Женщины рассказали главегосударства, что им очень понравилось его необычное поздравление с праздником.Кстати, сегоднядефицита на добрые слова в адрес женщин не было. Хештег #ВамЛюбимые захватил российскийсегмент Сети в женский праздник. Жители разных регионов от Камчатки до Калининградаспешили поздравить прекрасную половину с8 марта.Дляэтого был даже создан специальный сайт, на котором каждый мог написать праздничное послание своим любимым иродным женщинам. В соцсети"Вконтакте" хештег вышел напервую строчку популярности.марта – праздник международный, так что поздравления под общим слоганом"Вам, любимые" и "из России с любовью" принимают и зарубежом.На больших рекламных щитах на Таймс-сквер в центреНью-Йорка появилась поздравительная открытка для женщин. На ней карта Россиибыла выложена цветами, образующими российский флаг.

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