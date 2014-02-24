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Женщины в восторге от поздравления Путина
8 марта 2017, среда, 22:45 – ИА СОЧИ-24
Восхваляя представительниц прекрасного
пола, президент обратился к строчкам короткого стихотворения Бальмонта:
Женщина – с нами,
когда мы рождаемся,
Женщина – с нами в последний наш час.
Женщина – знамя, когда мы сражаемся,
Женщина – радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюбленность и счастие,
В лучшем стремлении – первый привет.
В битве за право – огонь соучастия,
Женщина – музыка. Женщина – свет.
Как сказал Путин в своем поздравлении, поэт описал российских женщин точно и очень образно, подчеркнув, что именно
в них – единственных и любимых – мужчины
находят и утешение и вдохновение, когда в этом особенно нуждаются.
При этом, заметил президент, представительницам прекрасного пола также нужна в
мужская поддержка, и об этом мужчинам следует помнить не только 8 марта.
Судя по реакции в
социальных сетях, женщины были в восторге, единодушно отметив, что именно эти или
подобные слова желали бы почаще слышать от своих любимых мужчин.Президент
в Международный женский день посетил один из роддомов Брянска. Там он поздравил
врачей и персонал перинатального учреждения. Женщины рассказали главе
государства, что им очень понравилось его необычное поздравление с праздником.
Кстати, сегодня
дефицита на добрые слова в адрес женщин не было. Хештег #ВамЛюбимые захватил российский
сегмент Сети в женский праздник. Жители разных регионов от Камчатки до Калининграда
спешили поздравить прекрасную половину с
8 марта.
Для
этого был даже создан специальный сайт, на котором каждый мог написать праздничное послание своим любимым и
родным женщинам. В соцсети
"Вконтакте" хештег вышел на
первую строчку популярности.
8
марта – праздник международный, так что поздравления под общим слоганом
"Вам, любимые" и "из России с любовью" принимают и за
рубежом.
На больших рекламных щитах на Таймс-сквер в центре
Нью-Йорка появилась поздравительная открытка для женщин. На ней карта России
была выложена цветами, образующими российский флаг.
Источник:
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