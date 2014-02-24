ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Женщины в восторге от поздравления Путина

8 марта 2017, среда, 22:45 – ИА СОЧИ-24

Женщины в восторге от поздравления Путина
Женщины в восторге от поздравления Путина
Президент России Владимир Путин оригинально поздравил женщин с 8 марта. Он процитировал известные строки поэта серебряного века Константина Бальмонта, чем вызвал бурю восторга в соцсетях.
Восхваляя представительниц прекрасного
пола, президент обратился к строчкам короткого стихотворения Бальмонта:
Женщина – с нами,
когда мы рождаемся,

Женщина – с нами в последний наш час.

Женщина – знамя, когда мы сражаемся,

Женщина – радость раскрывшихся глаз.

Первая наша влюбленность и счастие,

В лучшем стремлении – первый привет.

В битве за право – огонь соучастия,

Женщина – музыка. Женщина – свет.

Как сказал Путин в своем поздравлении, поэт описал российских женщин точно и очень образно, подчеркнув, что именно
в них – единственных и любимых – мужчины
находят и утешение и вдохновение, когда в этом особенно нуждаются.
При этом, заметил президент, представительницам прекрасного пола также нужна в
мужская поддержка, и об этом мужчинам следует помнить не только 8 марта.
Судя по реакции в
социальных сетях, женщины были в восторге, единодушно отметив, что именно эти или
подобные слова желали бы почаще слышать от своих любимых мужчин.Президент
в Международный женский день посетил один из роддомов Брянска. Там он поздравил
врачей и персонал перинатального учреждения. Женщины рассказали главе
государства, что им очень понравилось его необычное поздравление с праздником.



Кстати, сегодня
дефицита на добрые слова в адрес женщин не было. Хештег #ВамЛюбимые захватил российский
сегмент Сети в женский праздник. Жители разных регионов от Камчатки до Калининграда
спешили поздравить прекрасную половину с
8 марта.
Для
этого был даже создан специальный сайт, на котором каждый мог написать праздничное послание своим любимым и
родным женщинам. В соцсети
"Вконтакте" хештег вышел на
первую строчку популярности.
8
марта – праздник международный, так что поздравления под общим слоганом
"Вам, любимые" и "из России с любовью" принимают и за
рубежом.

На больших рекламных щитах на Таймс-сквер в центре
Нью-Йорка появилась поздравительная открытка для женщин. На ней карта России
была выложена цветами, образующими российский флаг.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:45
Женщины в восторге от поздравления Путина

Президент России Владимир Путин оригинально поздравил женщин с 8 марта. Он процитировал известные строки поэта серебряного века Константина Бальмонта, чем вызвал бурю восторга в соцсетях...»

вчера, 21:44
Музей современной истории отметил 8 марта

Музей современной истории России с размахом отметил Международный женский день. Посетителей ждали интересные тематические экскурсии, а на входе всем женщинам дарили эксклюзивные наборы ретро-открыток...»

вчера, 18:31
Падение огненного шара на Японию попало на видео

Камера видеорегистратора одного из автолюбителей сняла необычное явление – в небе над жилым кварталом в регионе Канто на западе Японии вспыхнул яркий огненный шар, после чего бесследно исчез, не нанеся постройка на земле никаких повреждений. Специалисты считают, что речь может идти о небольшом метеорите, который полностью сгорел в атмосфере...»

вчера, 16:13
Тиньков подарил женщинам возмутительный конкурс

Владелец банка "Тинькофф" Олег Тиньков объявил о начале конкурса красоты под патронажем кредитной организации. Одновременно с этим он запустил интеллектуальный конкурс для женщин, где соревноваться им предстоит статьями о бодипозитиве или эйджизме...»

вчера, 15:44
Трамп признался в уважении к женщинам на 8 Марта

В честь международного женского дня президент США Дональд Трамп посвятил прекрасной половине человечества сообщение на своей странице в Twitter..»

вчера, 15:30
Хештег #ВамЛюбимые захватил Сеть в женский праздник

В Сети набирает популярность хештег #ВамЛюбимые. Жители разных регионов от Камчатки до Калининграда спешат поздравить прекрасную половину с 8 марта...»

вчера, 15:00
Житель Балашихи пытался зарезать беременную жену

Жительница одного из домов по улице Демин луг города Балашиха была доставлена в больницу со множеством ножевых ранений груди и живота, передает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области..»

вчера, 14:00
Обвинения Трампа вывели Обаму из себя

Представители бывшего президента США Барака Обамы продолжают утверждать, что любые сведения о том, что администрация Белого дома следила за Дональдом Трампом во время предвыборной гонки, являются ложью. Сам отошедший от дел политик буквально пришел в ярость из-за слов своего преемника...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:45
Женщины в восторге от поздравления Путина

Президент России Владимир Путин оригинально поздравил женщин с 8 марта. Он процитировал известные строки поэта серебряного века Константина Бальмонта, чем вызвал бурю восторга в соцсетях...»

вчера, 21:44
Музей современной истории отметил 8 марта

Музей современной истории России с размахом отметил Международный женский день. Посетителей ждали интересные тематические экскурсии, а на входе всем женщинам дарили эксклюзивные наборы ретро-открыток...»

вчера, 18:31
Падение огненного шара на Японию попало на видео

Камера видеорегистратора одного из автолюбителей сняла необычное явление – в небе над жилым кварталом в регионе Канто на западе Японии вспыхнул яркий огненный шар, после чего бесследно исчез, не нанеся постройка на земле никаких повреждений. Специалисты считают, что речь может идти о небольшом метеорите, который полностью сгорел в атмосфере...»

вчера, 16:13
Тиньков подарил женщинам возмутительный конкурс

Владелец банка "Тинькофф" Олег Тиньков объявил о начале конкурса красоты под патронажем кредитной организации. Одновременно с этим он запустил интеллектуальный конкурс для женщин, где соревноваться им предстоит статьями о бодипозитиве или эйджизме...»

вчера, 15:44
Трамп признался в уважении к женщинам на 8 Марта

В честь международного женского дня президент США Дональд Трамп посвятил прекрасной половине человечества сообщение на своей странице в Twitter..»

вчера, 15:30
Хештег #ВамЛюбимые захватил Сеть в женский праздник

В Сети набирает популярность хештег #ВамЛюбимые. Жители разных регионов от Камчатки до Калининграда спешат поздравить прекрасную половину с 8 марта...»

вчера, 15:00
Житель Балашихи пытался зарезать беременную жену

Жительница одного из домов по улице Демин луг города Балашиха была доставлена в больницу со множеством ножевых ранений груди и живота, передает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области..»

вчера, 14:00
Обвинения Трампа вывели Обаму из себя

Представители бывшего президента США Барака Обамы продолжают утверждать, что любые сведения о том, что администрация Белого дома следила за Дональдом Трампом во время предвыборной гонки, являются ложью. Сам отошедший от дел политик буквально пришел в ярость из-за слов своего преемника...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.