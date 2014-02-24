Женские стереотипы в отношении мужчин разрушают любовь

14 марта 2017, вторник, 13:13 – ИА СОЧИ-24



Женские стереотипы в отношении мужчин разрушают любовь

Утверждение "Все мужчины одинаковы" привело к краху многие супружеские пары. Между тем психологи полагают, что оно в корне не верно, и женщине следует помнить, что ее партнер – живой человек, способный к проявлению самых разных чувств.По мнению ученых, главным шаблоном, которого придерживается прекрасная половина человечества, является утверждение, что мужчины не способны на искренние проявления чувств. Кроме того, женщины жалуются на недостаток общения и нехватку романтических признаний со стороны мужчин.Однако с точки зрения представителей сильного полавсе выглядит иначе. По мнению мужчин, многословные речи уместны лишь тогда, когда в жизни происходит действительно что-то важное. А при благополучном развитии любовных отношений лучше просто наслаждаться этим фактом, избегая лишних слов.При этом психологи убеждены: все это вовсе не означает, что мужчины не умеют любить, передает Vista News. Специалисты полагают, что мужчины, вопреки мнению многих женщин, не боятся душевной привязанности. В действительности они лишь стремятся избежать давления и чрезмерных обязательств.Ранее ученые развенчали миф о том, что люди никогда не должны чувствовать себя менее счастливыми. Как писали Dni.Ru, одержимость счастьем имеет темные и опасные стороны. По мнению Свенда Бринкманна, психолога Ольбургского университета в Дании, пытаясь все время быть счастливым, справиться с выпавшими трудностями будет невозможно, полагает специалист.Таким образом он предостерегает компании, которые настаивают на постоянной жизнерадостности и показном оптимизме своих сотрудников.

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