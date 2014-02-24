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Жертва врача-реаниматолога впервые о случившемся

31 января 2017, вторник, 17:43 – ИА СОЧИ-24

Жертва врача-реаниматолога впервые о случившемся
Жертва врача-реаниматолога впервые о случившемся
Пациентка подольской больницы Подмосковья, на которую напал пьяный врач-реаниматолог, рассказала подробности произошедшего. По словам женщины, получившей 45% ожогов тела и находящейся в беспомощном состоянии, она закричала, когда врач начал ее домогаться.
Пострадавшая опровергла факт
сексуального насилия со стороны медика. Однако заявила, что врач
действительно домогался ее в нетрезвом виде.
По словам 43-летней пациентки, она
закричала, когда врач начал ее трогать. Призывы о помощи услышали медсестры.
"Врач-реаниматолог не применял ко мне сексуального насилия, только прикасался в
нетрезвом виде. Физического урона он мне не нанес, только моральный. Когда я
закричала и пожаловалась медсестрам, врач оставил меня в покое", – цитирует
потерпевшую "РИАМО в Подольске".
Женщина подчеркнула, что не хотела
бы, чтобы медика посадили, однако отметила, что "такие врачи, как он, которые
пьют на рабочем месте, не должны работать". Ее состояние на данный
момент оценивается как стабильно тяжелое, сообщил заместитель главврача Подольской
городской больницы №2 Андрей Потураев.
Пациентка уже перенесла несколько
операций по пересадке кожи, и ей еще не раз предстоит подвергнуться хирургическим процедурам. По словам
самой пострадавшей, она является уроженкой города Ейска. В отделение она попала
после того, как получила серьезные ожоги в результате пожара в кабине
машины в Реутове, куда сопровождала мужа как экспедитор.
С ожогами 45% тела ее доставили
сначала в больницу Реутова, а затем в областной ожоговый центр в Подольске. Из
реанимации 10 января женщину перевели в ожоговое отделение.

Подозреваемый в
изнасиловании пациентки врач-реаниматолог Зиёдулло арестован. Следственный отдел по городу Подольск Следственного комитета
России продолжает расследование уголовного дела в отношении
анестезиолога-реаниматолога подольской больницы №2, сообщает ведомство.
По ходатайству следственных органов в
отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают сбор доказательств вины врача.
Напомним, инцидент произошел
в реанимационном отделении подольской городской больницы в ночь с 4 на 5
января. Врач анестезиолог-реаниматолог, находясь в состоянии алкогольного опьянения на
дежурстве, совершил, по данным следствия, насильственные действия сексуального характера в отношении
43-летней пациентки.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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