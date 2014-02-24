Жертва врача-реаниматолога впервые о случившемся

31 января 2017, вторник, 17:43 – ИА СОЧИ-24



Жертва врача-реаниматолога впервые о случившемся

Пациентка подольской больницы Подмосковья, на которую напал пьяный врач-реаниматолог, рассказала подробности произошедшего. По словам женщины, получившей 45% ожогов тела и находящейся в беспомощном состоянии, она закричала, когда врач начал ее домогаться.Пострадавшая опровергла фактсексуального насилия со стороны медика. Однако заявила, что врачдействительно домогался ее в нетрезвом виде.По словам 43-летней пациентки, оназакричала, когда врач начал ее трогать. Призывы о помощи услышали медсестры."Врач-реаниматолог не применял ко мне сексуального насилия, только прикасался внетрезвом виде. Физического урона он мне не нанес, только моральный. Когда язакричала и пожаловалась медсестрам, врач оставил меня в покое", – цитируетпотерпевшую "РИАМО в Подольске".Женщина подчеркнула, что не хотелабы, чтобы медика посадили, однако отметила, что "такие врачи, как он, которыепьют на рабочем месте, не должны работать". Ее состояние на данныймомент оценивается как стабильно тяжелое, сообщил заместитель главврача Подольскойгородской больницы №2 Андрей Потураев.Пациентка уже перенесла несколькоопераций по пересадке кожи, и ей еще не раз предстоит подвергнуться хирургическим процедурам. По словамсамой пострадавшей, она является уроженкой города Ейска. В отделение она попалапосле того, как получила серьезные ожоги в результате пожара в кабинемашины в Реутове, куда сопровождала мужа как экспедитор.С ожогами 45% тела ее доставилисначала в больницу Реутова, а затем в областной ожоговый центр в Подольске. Изреанимации 10 января женщину перевели в ожоговое отделение.Подозреваемый визнасиловании пациентки врач-реаниматолог Зиёдулло арестован. Следственный отдел по городу Подольск Следственного комитетаРоссии продолжает расследование уголовного дела в отношениианестезиолога-реаниматолога подольской больницы №2, сообщает ведомство.По ходатайству следственных органов вотношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники правоохранительных органов продолжают сбор доказательств вины врача.Напомним, инцидент произошелв реанимационном отделении подольской городской больницы в ночь с 4 на 5января. Врач анестезиолог-реаниматолог, находясь в состоянии алкогольного опьянения надежурстве, совершил, по данным следствия, насильственные действия сексуального характера в отношении43-летней пациентки.

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