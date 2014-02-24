|10 февраля, пятница
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Жертва выбросила своего похитителя из красной Audi
10 февраля 2017, пятница, 15:43 – ИА СОЧИ-24
В рамках осуществления
плана "Перехват", действовавшего в столице, сотрудники полиции задержали внедорожник Audi красного цвета. Сделать это удалось благодаря помощи очевидцев,
сообщивших о случившемся.Кроме того, водитель иномарки, по словам свидетелей,
принял участие в ограблении. Подозреваемых удалось задержать, на месте работают
сотрудники правоохранительных органов, передает Life.ru.Оказалось, угонщик при попытке похитить автомобиль
столкнулся с владелицей Audi.
Он посадил ее в машину и увез в неизвестном направлении. Выяснилось, что похищенная девушка смогла самостоятельно отбиться от преступника, выбросив
его из своего авто. Смелой москвичке удалось обхитрить своего
похитителя, пересев за руль. Затем жертва на полпути выбросила преступника из
автомобиля. Не ожидавший такого поворота событий похититель пуститься в бега. Сам внедорожник был остановлен неподалеку
от места происшествия.
Напомним, в начале февраля этого года в столице произошло еще одно дерзкое
преступление: клиенты угнали машину у водителя такси.
Один из пассажиров,
угрожая расправой, отобрал у таксиста деньги. Второй сел за руль Ford Focus, заставив
водителя пересесть. Удерживая потерпевшего в автомобиле, мужчины ездили по
городу и отпустили таксиста лишь на следующее утро. Затем злоумышленники скрылись
на машине потерпевшего. Подозреваемых задержали. По факту произошедшего
возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.