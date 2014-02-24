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Жертвам крушения Ту-154 простят все долги

29 декабря 2016, четверг, 19:01 – ИА СОЧИ-24

Жертвам крушения Ту-154 простят все долги
Жертвам крушения Ту-154 простят все долги
Банк ВТБ 24 поддержит родственников жертв крушения самолета Минобороны России Ту-154, рухнувшего 25 декабря в Черном море. Кредитная организация простит долги погибших.
ВТБ решил списать долги пассажиров злополучного рейса
их семьям. О списании задолженностей ранее сообщали в Сбербанке. Об этом заявил
министр транспорта России Максим Соколов.
Кроме того, он добавил, что переговоры
с российскими банками о возможном списании долгов погибших
в крушении Ту-154 пройдут 29 декабря.
"Буквально на следующий день после трагедии ВТБ 24
принял целый комплекс мер по поддержке родственников и близких погибших,
включая выплату дополнительных компенсаций, прощение задолженности и так
далее", – цитирует представителя пресс-службы банка ВТБ РИА Новости. О списании всех долгов по кредитам семьям погибших клиентов-пассажиров Ту-514 сообщил и представитель пресс-службы Альфа-банка. Такая мера будет близким погибших как нельзя кстати.
Напомним, 28 декабря родственники погибших в результате крушения самолета Ту-154 в Черном море начали получать первые страховые выплаты. Об этом сообщили в компании "Согаз". По данным организации, заявления на получение денежных средств подали родные 61 человека. Семьи погибших военных получат порядка 5,8 миллиона рублей компенсации.
Как писали Dni.ru, крушение самолета Минобороны Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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