|29 декабря, четверг
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Жертвам крушения Ту-154 простят все долги
29 декабря 2016, четверг, 19:01 – ИА СОЧИ-24
ВТБ решил списать долги пассажиров злополучного рейса
их семьям. О списании задолженностей ранее сообщали в Сбербанке. Об этом заявил
министр транспорта России Максим Соколов.
Кроме того, он добавил, что переговоры
с российскими банками о возможном списании долгов погибших
в крушении Ту-154 пройдут 29 декабря.
"Буквально на следующий день после трагедии ВТБ 24
принял целый комплекс мер по поддержке родственников и близких погибших,
включая выплату дополнительных компенсаций, прощение задолженности и так
далее", – цитирует представителя пресс-службы банка ВТБ РИА Новости. О списании всех долгов по кредитам семьям погибших клиентов-пассажиров Ту-514 сообщил и представитель пресс-службы Альфа-банка. Такая мера будет близким погибших как нельзя кстати.
Напомним, 28 декабря родственники погибших в результате крушения самолета Ту-154 в Черном море начали получать первые страховые выплаты. Об этом сообщили в компании "Согаз". По данным организации, заявления на получение денежных средств подали родные 61 человека. Семьи погибших военных получат порядка 5,8 миллиона рублей компенсации.
Как писали Dni.ru, крушение самолета Минобороны Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.