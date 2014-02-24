Жесточайшее падение лыжника с горы попало на видео
19 марта 2017, воскресенье, 14:29 – ИА СОЧИ-24
Жесточайшее падение лыжника с горы попало на видео
Во время третьего этапа соревнований Freeride World Tour в австрийских Альпах лыжник из Смоленска Иван Малахов упас со скалы. По его собственному признанию, это было жесточайшим падением за всю его карьеру. Падение российского лыжника было снято сразу с нескольких ракурсов. Оценить опасность произошедшего позволяет съемка со стороны, на которой видно, что молодой человек сильно приложился о камни. А хотя бы приблизительно представить, что он чувствовал в момент потери контроля можно благодаря съемке от первого лица. Спортсмена тут же отвезли в больницу, где выяснилось. что лыжник ничего себе не сломал, передает РИА Новости. После этого ему отправили в гостиницу. "Было очень неприятно, два дня еле ходил", – признался Иван Малахов.
Во время третьего этапа соревнований Freeride World Tour в австрийских Альпах лыжник из Смоленска Иван Малахов упас со скалы. По его собственному признанию, это было жесточайшим падением за всю его карьеру...»
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Во время третьего этапа соревнований Freeride World Tour в австрийских Альпах лыжник из Смоленска Иван Малахов упас со скалы. По его собственному признанию, это было жесточайшим падением за всю его карьеру...»
Российская сторона с юмором встретила попытку министра иностранных дел Украины Павла Климкина устроить провокацию своими словами о Крыме. После слов о "возвращении свободы" крымчанам он стал объектом для многочисленных шуток...»
Американского дипломата выгнали из Новой Зеландии в связи с подозрением в причастности к серьезному уголовному инциденту. Во время случившегося, подробности которого до сих пор остаются тайной, американец сломал нос и получил синяк под глазом...»
Обсуждение программы финансовой помощи Украине, в рамках которой страна могла получить кредит в размере одного миллиарда долларов, было отложено на неопределенный срок. Специалисты уже называют это беспрецедентным случаем...»