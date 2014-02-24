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Жилой дом в Москве охватил сильный пожар после взрыва
22 марта 2017, среда, 17:58 – ИА СОЧИ-24
Сотрудники
МЧС потушили сильный пожар на востоке Москвы, которому уже присвоен второй уровень
сложности.
Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
На место
происшествия вылетели два вертолета с врачами Московского авиационного центра и
Научно-практического
центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы. Есть пострадавшие в результате инцидента.
Их число на данный момент составляет 13
человек, передает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Трое из них
эвакуированы, один находится
в тяжелом состоянии. Остальные отделались легкими травмами и были отпущены.
Среди пострадавших один грудной ребенок.
Кроме того, очевидцам удалось вытащить еще одного несовершеннолетнего из пожара до приезда экстренных служб. Мужчины, проходившие
мимо, забрались на крышу магазина и из горящей квартиры вытащили подростка. Всего спасти удалось 37 человек.
По
предварительным данным, в многоэтажке произошел прорыв газовой трубы. После
этого последовал хлопок, затем – возгорание квартир на втором и третьем
этажах.
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