Жилой дом в Москве охватил сильный пожар после взрыва

22 марта 2017, среда, 17:58 – ИА СОЧИ-24



Жилой дом в Москве охватил сильный пожар после взрыва

В столичной многоэтажке на Изумрудной улице, 40 произошел прорыв газовой трубы. После этого жилой дом охватил страшный пожар.СотрудникиМЧС потушили сильный пожар на востоке Москвы, которому уже присвоен второй уровеньсложности.Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.На местопроисшествия вылетели два вертолета с врачами Московского авиационного центра иНаучно-практическогоцентра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы. Есть пострадавшие в результате инцидента.Их число на данный момент составляет 13человек, передает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Трое из нихэвакуированы, один находитсяв тяжелом состоянии. Остальные отделались легкими травмами и были отпущены.Среди пострадавших один грудной ребенок.Кроме того, очевидцам удалось вытащить еще одного несовершеннолетнего из пожара до приезда экстренных служб. Мужчины, проходившиемимо, забрались на крышу магазина и из горящей квартиры вытащили подростка. Всего спасти удалось 37 человек.Попредварительным данным, в многоэтажке произошел прорыв газовой трубы. Послеэтого последовал хлопок, затем – возгорание квартир на втором и третьемэтажах.

СОЧИ 24