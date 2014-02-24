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Жилой дом в Москве охватил сильный пожар после взрыва

22 марта 2017, среда, 17:58 – ИА СОЧИ-24

Жилой дом в Москве охватил сильный пожар после взрыва
Жилой дом в Москве охватил сильный пожар после взрыва
В столичной многоэтажке на Изумрудной улице, 40 произошел прорыв газовой трубы. После этого жилой дом охватил страшный пожар.
Сотрудники
МЧС потушили сильный пожар на востоке Москвы, которому уже присвоен второй уровень
сложности.
Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
На место
происшествия вылетели два вертолета с врачами Московского авиационного центра и
Научно-практического
центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы. Есть пострадавшие в результате инцидента.
Их число на данный момент составляет 13
человек, передает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Трое из них
эвакуированы, один находится
в тяжелом состоянии. Остальные отделались легкими травмами и были отпущены.
Среди пострадавших один грудной ребенок.
Кроме того, очевидцам удалось вытащить еще одного несовершеннолетнего из пожара до приезда экстренных служб. Мужчины, проходившие
мимо, забрались на крышу магазина и из горящей квартиры вытащили подростка. Всего спасти удалось 37 человек.
По
предварительным данным, в многоэтажке произошел прорыв газовой трубы. После
этого последовал хлопок, затем – возгорание квартир на втором и третьем
этажах.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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