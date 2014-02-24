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Жириновский хочет выселить Путина из Кремля

7 марта 2017, вторник, 11:46 – ИА СОЧИ-24

Жириновский хочет выселить Путина из Кремля
Жириновский хочет выселить Путина из Кремля
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести резиденцию президента России из Московского Кремля. Лидер либерал-демократов отметил, что местом пребывания главы российского государства должно стать новое здание в другой части города.
По словам Владимира Жириновского, Кремль должен полностью стать музеем, который свободно могли бы посещать туристы со всего мира. "Кремль освободить

там должен быть только музей. Резиденцию президента перенести, построить в другом хорошем месте", – заявил он. Политик отметил, что этот пункт будет содержаться в его предвыборной программе.
Представители общественности неоднократно выступали с инициативой перенести резиденцию главы российского государства. По их словам, старая крепость должна стать доступной не только для туристов, но и для горожан. Было предложено сделать из Кремля интегрированную с Красной площадью и Александровским садом пешеходную зону и отменить плату за вход, оставив ее лишь для посещения музеев.
Московский Кремль стал правительственной резиденцией после переезда большевистского руководства из Петрограда в Москву в 1918 году. Вход в древнюю крепость осуществлялся только по спецпропускам для государственных чиновников, членов Совнаркома и их семей. Символ российского государства оставался закрытым для широких масс до 1955 года, когда президиум ЦК КПСС разрешил посещение Кремля по купленным в кассах билетам. Вход осуществлялся через Троицкие ворота. Тогда же здесь стали проводить знаменитые кремлевские елки.
С тех пор древняя крепость практически не закрывалась для посетителей. С 1955 года это произошло всего дважды, и каждый раз было связано с чрезвычайными обстоятельствами. Ворота Кремля были закрыты в дни августовского путча в 1991 году, а также в октябре 1993-го во время ожесточенного противостояния президента Бориса Ельцина и Верховного совета.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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