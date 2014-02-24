Жириновский хочет выселить Путина из Кремля

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести резиденцию президента России из Московского Кремля. Лидер либерал-демократов отметил, что местом пребывания главы российского государства должно стать новое здание в другой части города. По словам Владимира Жириновского, Кремль должен полностью стать музеем, который свободно могли бы посещать туристы со всего мира. "Кремль освободить – там должен быть только музей. Резиденцию президента перенести, построить в другом хорошем месте", – заявил он. Политик отметил, что этот пункт будет содержаться в его предвыборной программе. Представители общественности неоднократно выступали с инициативой перенести резиденцию главы российского государства. По их словам, старая крепость должна стать доступной не только для туристов, но и для горожан. Было предложено сделать из Кремля интегрированную с Красной площадью и Александровским садом пешеходную зону и отменить плату за вход, оставив ее лишь для посещения музеев. Московский Кремль стал правительственной резиденцией после переезда большевистского руководства из Петрограда в Москву в 1918 году. Вход в древнюю крепость осуществлялся только по спецпропускам для государственных чиновников, членов Совнаркома и их семей. Символ российского государства оставался закрытым для широких масс до 1955 года, когда президиум ЦК КПСС разрешил посещение Кремля по купленным в кассах билетам. Вход осуществлялся через Троицкие ворота. Тогда же здесь стали проводить знаменитые кремлевские елки. С тех пор древняя крепость практически не закрывалась для посетителей. С 1955 года это произошло всего дважды, и каждый раз было связано с чрезвычайными обстоятельствами. Ворота Кремля были закрыты в дни августовского путча в 1991 году, а также в октябре 1993-го во время ожесточенного противостояния президента Бориса Ельцина и Верховного совета.
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