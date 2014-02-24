Жириновский извинился перед Госдумой за свои слова
17 марта 2017, пятница, 13:29 – ИА СОЧИ-24
Жириновский извинился перед Госдумой за свои слова
Депутаты нижней палаты российского парламента прокомментировали извинения председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Глава либерал-демократов заявил, что его неправильно поняли, когда он обвинил представителей думского большинства в подкупе и пригрозил "расстрелом". Как отметил секретарь генсовета партии "Единая Россия", вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов, Жириновский, хоть и витиевато, но все-таки признал свою неправоту в словах о "расстрелах". "Я думаю, что это достаточно серьезное признание того, что Владимир Вольфович сказал, что был не прав, сказав какие-то, может быть, резкие слова", – отметил депутат.В то же время он напомнил, что на сегодня комитетом Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления намечено проведение заседания, где как раз будет рассмотрен случай, вызвавший резкую реакцию главы ЛДПР. По словам Неверова, в обсуждении примут участие "непосредственно те лица, которые снялись с регистрации, представители Московской области, представители всех политических партий". "Будет очень подробно рассматриваться ситуация, по каким причинам, что произошло, что так возбудило Владимира Вольфовича", – подчеркнул секретарь генсовета "Единой России". Принял извинения Жириновского и депутат от фракции КПРФ Александр Ющенко. "Что касается сегодняшнего выступления, я считаю, что это форма извинения, просто своеобразная, она соответствует ему, у него такая манера. Но в целом он извинился", – сказал депутат в своем комментарии для ТАСС. При этом парламентарий отметил, что Жириновский – импульсивный человек, он и ранее допускал выпады в адрес коллег. "Такая форма извинений прозвучала, но из этого надо сделать вывод всем, чтобы в дальнейшем не допускать подобных оскорбительных высказываний в адрес коллег", – резюмировал коммунист.Ситуацию прокомментировала также вице-спикер Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Ольга Епифанова. Она заявила, что считает конфликт вокруг главы ЛДПР завершенным после его извинений. "Исчерпан", – сказала парламентарий.
Напомним, на заседании Госдумы в среду, 15 марта, Жириновский эмоционально выступил с трибуны. А после сделанных замечаний вывел всю свою фракцию из зала заседаний. Сегодня, говоря об инциденте, лидер ЛДПР заявил, что его слова были "неправильно поняты"."В среду я выступал с трибуны. Видимо, неправильно поняли некоторые товарищи мою последнюю фразу о мерах наказания – расстрелах и повешении", – подчеркнул он. По словам Жириновского, он "говорил о мафии, о преступности, о криминале, о коррупции".Он также призвал депутатов не мешать друг другу во время выступлений на пленарных заседаниях и не провоцировать конфликтные ситуации. "Я заканчиваю, кто-то прервал меня? Нет! Я кого-то оскорбил? Нет! – заявил Жириновский. – Давайте будем взаимно вежливы".
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обращение Виктора Януковича к Кремлю. Она подтвердила, что экс-президент Украины просил ввести войска на территорию страны, но никакого письма не писал...»