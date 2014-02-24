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Жириновский извинился перед Госдумой за свои слова

17 марта 2017, пятница, 13:29 – ИА СОЧИ-24

Жириновский извинился перед Госдумой за свои слова
Жириновский извинился перед Госдумой за свои слова
Депутаты нижней палаты российского парламента прокомментировали извинения председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Глава либерал-демократов заявил, что его неправильно поняли, когда он обвинил представителей думского большинства в подкупе и пригрозил "расстрелом".
Как отметил секретарь генсовета партии "Единая Россия", вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов, Жириновский, хоть и витиевато, но все-таки признал свою неправоту в словах о "расстрелах". "Я думаю, что это достаточно серьезное признание того, что Владимир Вольфович сказал, что был не прав, сказав какие-то, может быть, резкие слова", – отметил депутат.В то же время он напомнил, что на сегодня комитетом Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления намечено проведение заседания, где как раз будет рассмотрен случай, вызвавший резкую реакцию главы ЛДПР. По словам Неверова, в обсуждении примут участие "непосредственно те лица, которые снялись с регистрации, представители Московской области, представители всех политических партий". "Будет очень подробно рассматриваться ситуация, по каким причинам, что произошло, что так возбудило Владимира Вольфовича", – подчеркнул секретарь генсовета "Единой России".
Принял извинения Жириновского и депутат от фракции КПРФ Александр Ющенко. "Что касается сегодняшнего выступления, я считаю, что это форма извинения, просто своеобразная, она соответствует ему, у него такая манера. Но в целом он извинился", – сказал депутат в своем комментарии для ТАСС. При этом парламентарий отметил, что Жириновский – импульсивный человек, он и ранее допускал выпады в адрес коллег. "Такая форма извинений прозвучала, но из этого надо сделать вывод всем, чтобы в дальнейшем не допускать подобных оскорбительных высказываний в адрес коллег", – резюмировал коммунист.Ситуацию прокомментировала также вице-спикер Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Ольга Епифанова. Она заявила, что считает конфликт вокруг главы ЛДПР завершенным после его извинений. "Исчерпан", – сказала парламентарий.

Напомним, на заседании Госдумы в среду, 15 марта, Жириновский эмоционально выступил с трибуны. А после сделанных замечаний вывел всю свою фракцию из зала заседаний. Сегодня, говоря об инциденте, лидер ЛДПР заявил, что его слова были "неправильно поняты"."В среду я выступал с трибуны. Видимо, неправильно поняли некоторые товарищи мою последнюю фразу о мерах наказания – расстрелах и повешении", – подчеркнул он. По словам Жириновского, он "говорил о мафии, о преступности, о криминале, о коррупции".Он также призвал депутатов не мешать друг другу во время выступлений на пленарных заседаниях и не провоцировать конфликтные ситуации. "Я заканчиваю, кто-то прервал меня? Нет! Я кого-то оскорбил? Нет! – заявил Жириновский. – Давайте будем взаимно вежливы".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В одном из столичных кафе у посетительницы украли норковую шубу. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей..»

сегодня, 15:31
В России появилась организация по защите малого и среднего бизнеса

В начале апреля в Москве пройдет учредительный съезд Всероссийской организации "Общественный штаб реализации президентских программ". Новое движение займется защитой малого и среднего бизнеса на муниципальном уровне в регионах России...»

сегодня, 15:15
Родившим студенткам разрешат учиться бесплатно

В Минобрнауки России предложили расширить список тех студентов, которые имеют право перевестись с платного отделения на бесплатное. Согласно документу, льготы получат женщины, родившие ребенка в период обучения...»

сегодня, 15:13
Бизнесменов под санкциями решили освободить от налогов

В Госдуме во втором чтении одобрили законопроект, согласно которому попавшие под международные санкции предприниматели получат право отказаться от налогового резидентства России. За принятие документа проголосовало абсолютное большинство депутатов...»

сегодня, 14:45
Москвичка пожаловалась на "сексуально озабоченного" врача

Жительница Москвы пожаловалась в районную поликлинику на сексуальные домогательства участкового врача. По словам 30-летней девушки, прибывший на вызов терапевт предложил полечить ее интимными ласками...»

сегодня, 14:15
Беременность 11-летней британки вызвала переполох

В Великобритании полиция расследует информацию о беременности 11-летней девочки. Известно, что она родит в самое ближайшее время и станет самой молодой матерью страны...»

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