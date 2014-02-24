Жириновский извинился за недостойное поведение

17 марта 2017, пятница, 11:59 – ИА СОЧИ-24



Жириновский извинился за недостойное поведение

Лидер ЛДПР пошел на попятную в споре о корректности своих высказываний в адрес ряда депутатов Госдумы от "Единой России". По словам Владимира Жириновского, он был неправильно понят, когда с думской трибуны выступил с оскорбительными заявлениями в адрес депутатов-единороссов, представляющих Подмосковье.Спикер Госдумы не планирует обсуждать с ВладимиромЖириновским конфликт вокруг его высказываний в адрес ряда народных избранников –единороссов. "Учитывая, что Госдума приняла решение, это было решение трехфракций, которые остались в зале, мы его озвучили и предложили извиниться всвязи с высказываниями, которые были абсолютно некорректными", – сказалпредседатель нижней палаты парламента. На вопрос о том, должны ли это быть именно публичныеизвинения, Володин указал, что, "во всяком случае это должна бытьпубличная позиция". "Надеюсь, что она прозвучит", – цитирует егоТАСС.В ходе сегодняшнего заседания лидер ЛДПР заявил, что былнеправильно понят коллегами-депутатами во время выступления на предыдущем пленарномзаседании. Тогда фракция либерал-демократов устроила демарш и покинула залв полном составе. "В среду я выступал с трибуны. Видимо, неправильнопоняли некоторые товарищи мою последнюю фразу о мерах наказания – расстрелах иповешении", – сказал Жириновский. По его словам, он "говорил о мафии, о преступности, окриминале, о коррупции". "Это к ним мое обращение. Какое это имеетотношение к депутатскому корпусу? Я вас вообще в лицо не знаю даже многих, квам это никакого отношения не имеет", – заверил лидер ЛДПР.Он также призвалдепутатов не мешать друг другу во время выступлений на пленарных заседаниях ине провоцировать конфликтные ситуации. "Я заканчиваю, кто-то прервал меня?Нет! Я кого-то оскорбил? Нет! – заявил Жириновский. – Давайте будем взаимновежливы".

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