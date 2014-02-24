|17 марта, пятница
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Жириновский извинился за недостойное поведение
17 марта 2017, пятница, 11:59 – ИА СОЧИ-24
Спикер Госдумы не планирует обсуждать с Владимиром
Жириновским конфликт вокруг его высказываний в адрес ряда народных избранников –
единороссов. "Учитывая, что Госдума приняла решение, это было решение трех
фракций, которые остались в зале, мы его озвучили и предложили извиниться в
связи с высказываниями, которые были абсолютно некорректными", – сказал
председатель нижней палаты парламента. На вопрос о том, должны ли это быть именно публичные
извинения, Володин указал, что, "во всяком случае это должна быть
публичная позиция". "Надеюсь, что она прозвучит", – цитирует его
ТАСС.
В ходе сегодняшнего заседания лидер ЛДПР заявил, что был
неправильно понят коллегами-депутатами во время выступления на предыдущем пленарном
заседании. Тогда фракция либерал-демократов устроила демарш и покинула зал
в полном составе. "В среду я выступал с трибуны. Видимо, неправильно
поняли некоторые товарищи мою последнюю фразу о мерах наказания – расстрелах и
повешении", – сказал Жириновский. По его словам, он "говорил о мафии, о преступности, о
криминале, о коррупции". "Это к ним мое обращение. Какое это имеет
отношение к депутатскому корпусу? Я вас вообще в лицо не знаю даже многих, к
вам это никакого отношения не имеет", – заверил лидер ЛДПР.
Он также призвал
депутатов не мешать друг другу во время выступлений на пленарных заседаниях и
не провоцировать конфликтные ситуации. "Я заканчиваю, кто-то прервал меня?
Нет! Я кого-то оскорбил? Нет! – заявил Жириновский. – Давайте будем взаимно
вежливы".
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.