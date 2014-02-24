Жириновский "отправил" Багдасарян в тюрьму

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что иногда в тюрьмах оказываются люди, которых туда не следовало помещать. В качестве примера он привел случай женщины, выкравшей из больницы маленького ребенка, от которого отказалась мать. В ходе дальнейшего разбирательства похитительница оказалась за решеткой."За что в тюрьмы сажаете людей?" – цитирует Life.ru Владимира Жириновского. По его мнению, есть нарушители, куда больше заслуживающие сурового наказания. "Вот Мара Багдасарян заслуживает", – заметил лидер ЛДПР. Ранее он уже высказывался по поводу гонщицы, отмечая, что ее история стала популярнее, чем сказка о Красной Шапочке.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал открытие выставки о войне в Сирии в стенах нижней палаты парламента. По словам председателя законодательного собрания, с представленными на ней фотоматериалами следует ознакомиться Совету Европу, ПАСЕ и парламентариям европейских стран...»
На просторах интернета набирает популярность история о москвиче, которому отказали в приеме на работу по необычной причине. Молодому человеку не удалось пройти собеседование в столичной компании, потому что сотрудница отдела кадров решила, что он недостаточно коммуникабелен...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова принесла извинения Даниле Гальперовичу. Поводом стали жесткие высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова в адрес журналиста "Голоса Америки"...»
Помощник заместителя председателя правительства Ольги Голодец опроверг информацию о драке в центре Москвы. Тем временем полиция задержала сотрудников частной фирмы, вступивших в потасовку с чиновниками...»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз напомнил властям Украины о статусе Крыма. Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать предложение депутата Верховной рады Надежды Савченко о том, что Киеву необходимо вернуть контроль над ДНР и ЛНР, но за это признать Крым российским...»