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Жириновский приготовил подарок разведке США

9 января 2017, понедельник, 22:16 – ИА СОЧИ-24

Жириновский приготовил подарок разведке США
Жириновский приготовил подарок разведке США
Председателя ЛДПР Владимира Жириновского упомянули в докладе национальной разведки США о влиянии России на выборы в Америке. Там говорится, что политик обещал, что вся Россия выпьет шампанское, если победит Дональд Трамп.
В ответ на заявление
американцев Жириновский отправил письмо в офис национальной разведки США. В нем
говорится, что политик нигде не заявлял, что в случае победы Трампа вся
Россия выпьет шампанского, несмотря на то, что симпатизирующих Трампу хватало.
Жириновский подчеркнул,
что это было исключительно его предложение, и он реализовал его сразу после
объявления результатов выборов. Но если американским аналитикам хочется
пригубить русский игристый напиток, то председатель ЛДПР готов выслать ящик шампанского
на адрес посольства России в США, передает "Парламентская газета".
Владимир Жириновский
напомнил, что Трампа выбрал американский народ, а не Россия. На заявления
американской нацразведки о том, что он является "прокремлевским политиком", он
ответил, что ЛДПР никогда не была таковой и находилась в оппозиции действующей
власти.Ранее сообщалось, что американская разведка возложила ответственность за кибератаки на сервер демократов на высшее руководство России. Москва опровергла эти обвинения. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также заявил, что сайт не имеет никакого отношения к Кремлю и не получал данных от российского правительства.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:45
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