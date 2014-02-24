Жириновский пристыдил Лукашенко сравнением с теленком
4 февраля 2017, суббота, 15:00 – ИА СОЧИ-24
Жириновский пристыдил Лукашенко сравнением с теленком
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на очередном съезде партии прокомментировал скандал, возникший в российско-белорусских отношениях на фоне недопонимания в экономических вопросах. Он пристыдил белорусского лидера за желание получать безвозмездную поддержку из запада, и с востока, однако подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать теплые отношения со своими соседями. Причина возникшего между двумя странами недопонимания, считает Владимир Жириновский, лежит в ненасытности белорусского руководства, жаждущего преференций. "Есть такая русская поговорка: ласковый теленок двух маток сосет. Вот белорусский руководитель все, что можно, высосал из России, но мы уже говорим: сколько же можно", – цитирует "Интерфакс" лидера ЛДПР."Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати? Тогда давайте вы будете частью нашего государства", – нашел оригинальный выход из проблемы Владимир Жириновский. "И вот сидит: дай Россия, дай Евросоюз. Как хорошо", – добавил он.При этом лидер ЛДПР подчеркнул, что Россия всегда будет сохранять хорошие отношения с народами Украины, Белоруссии, Казахстана и стран Средней Азии. Отметим, Кремль также не раз подчеркивал, что политические сложности не должны становиться препятствием для взаимопонимания между простыми гражданами. Напомним, накануне во время общения с журналистами президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал несколько резких высказываний в отношении России. В частности, он обвинил главу ФСБ России Александра Бортникова в нарушении соглашения между странами о государственной границе за то, что согласно его приказу с 1 февраля в Смоленской, Псковской и Брянской областях была установлена пограничная зона.Кроме того, Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Ведомство заподозрило, что через Белоруссию в Россию попадает запрещенный к ввозу на территорию страны товар из Украины и Евросоюза, в связи с чем было вынуждено ограничить поставки. Лукашенко считает, что это нанесло серьезный материальный ущерб.
Общественное движение "Антимайдан" проводит серию одиночных пикетов у офиса главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Участники акции выступают против выдвижения блогера кандидатом в президенты России...»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечает сегодня свой 53-й день рождения. Главу нижней палаты российского парламента поздравили политики, коллеги-депутаты, а также члены российского политологического сообщества...»
О том, какой погоды от февраля стоит ждать москвичам рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил. что пока жители и гости города могут наслаждаться привычными и стандартными для зимы в столичном регионе температурами, однако со временем воздух будет охлаждаться сильнее...»
Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на очередном съезде партии прокомментировал скандал, возникший в российско-белорусских отношениях на фоне недопонимания в экономических вопросах. Он пристыдил белорусского лидера за желание получать безвозмездную поддержку из запада, и с востока, однако подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать теплые отношения со своими соседями...»
Общественное движение "Антимайдан" проводит серию одиночных пикетов у офиса главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Участники акции выступают против выдвижения блогера кандидатом в президенты России...»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечает сегодня свой 53-й день рождения. Главу нижней палаты российского парламента поздравили политики, коллеги-депутаты, а также члены российского политологического сообщества...»
О том, какой погоды от февраля стоит ждать москвичам рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил. что пока жители и гости города могут наслаждаться привычными и стандартными для зимы в столичном регионе температурами, однако со временем воздух будет охлаждаться сильнее...»
Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на очередном съезде партии прокомментировал скандал, возникший в российско-белорусских отношениях на фоне недопонимания в экономических вопросах. Он пристыдил белорусского лидера за желание получать безвозмездную поддержку из запада, и с востока, однако подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать теплые отношения со своими соседями...»