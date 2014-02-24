Жириновский возмутился медведями в домах россиян

25 января 2017, среда, 15:15 – ИА СОЧИ-24



Жириновский возмутился медведями в домах россиян

Глава Либерально-демократической партии России (ЛДПР) высказался о содержании диких животных в качестве домашних питомцев в квартирах граждан. По словам политика, необходимо запретить такую практику и отпустить зверей на волю."Мы постараемся принять закон о запрете содержания диких животных в домашних условиях. Рысь завели, леопарда, скоро медведя будут держать в домашних условиях", – сказал председатель ЛДПР. По его словам, это неприемлемая практика.При этом он отметил, что имел опыт содержания диких животных в домашних условиях. "У меня были медведи на даче, я в цирк отдал – одного в московский, другого в брянский, и один сбежал. Но они маленькие, двухлетки", – рассказал он. По его словам, диким животным лучше жить на природе, в привычных для них условиях, а не в квартирах россиян.Ранее Владимир Жириновский нашел способ увеличить число жителей регионов Крайнего Севера. По словам политика, туда нужно переселить российских пенсионеров. "Какая ему разница, где он (пенсионер. – Прим. ред.) находится, главное – отдельная квартира, магазины", – заявил он. Жириновский подчеркнул, что у пенсионеров нет привязанности к местности, следовательно, переезд не будет представлять для них сложности.

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