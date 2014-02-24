Жириновский возмутился медведями в домах россиян

Глава Либерально-демократической партии России (ЛДПР) высказался о содержании диких животных в качестве домашних питомцев в квартирах граждан. По словам политика, необходимо запретить такую практику и отпустить зверей на волю. "Мы постараемся принять закон о запрете содержания диких животных в домашних условиях. Рысь завели, леопарда, скоро медведя будут держать в домашних условиях", – сказал председатель ЛДПР. По его словам, это неприемлемая практика.При этом он отметил, что имел опыт содержания диких животных в домашних условиях. "У меня были медведи на даче, я в цирк отдал – одного в московский, другого в брянский, и один сбежал. Но они маленькие, двухлетки", – рассказал он. По его словам, диким животным лучше жить на природе, в привычных для них условиях, а не в квартирах россиян.Ранее Владимир Жириновский нашел способ увеличить число жителей регионов Крайнего Севера. По словам политика, туда нужно переселить российских пенсионеров. "Какая ему разница, где он (пенсионер. – Прим. ред.) находится, главное – отдельная квартира, магазины", – заявил он. Жириновский подчеркнул, что у пенсионеров нет привязанности к местности, следовательно, переезд не будет представлять для них сложности.
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Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) рассекретило доклад о столкновении подводных лодок СССР и США во времена Холодной войны. Судя по имеющейся в документе информации, инцидент произошел у берегов Шотландии в 1974 году...»
Мэр Украины Виталий Кличко поучаствовал во флешмобе #22PushUpChallenge, который призван поддержать карателей ВСУ, участвующих в так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Политик вышел на улицу и продемонстрировал уровень своей физической подготовки...»
По данным соцопроса, треть жителей Украины готова навсегда покинуть страну при первой же возможности. Властям это выгодно в том плане, что эмиграция снижает социальную нагрузку на бюджет государства...»
Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков с помощью находящихся в его подчинении вооруженных батальонов может сместить с поста президента страны Петра Порошенко. Предвидя это, глава государства спешно "закручивает гайки", пытаясь укрепить свое неустойчивое положение на вершине власти...»