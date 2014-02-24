Житель Урала пытался поменять обручальное кольцо на права
10 января 2017, вторник, 09:44 – ИА СОЧИ-24
Житель Урала пытался поменять обручальное кольцо на права
Дело о мелком взяточничестве, возбужденное в отношении жителя Урала Константина Первушина, передано в Кунашакский районный суд Челябинской области. Мужчина пытался дать инспектору ДПС золотое обручальное кольцо, передает URA.Ru. Взамен он хотел получить свои права, которых мог лишиться за вождение в нетрезвом виде. Возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки лично в размере до десяти тысяч рублей".
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Суд признал 36-летнего жителя города Череповца в Вологодской области виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства, передает Flashnord..»
В Москве полиция задержала 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже позолоченной статуи феи-бухгалтерши из парка в Сокольниках. По предварительной оценке, стоимость скульптуры составляет три миллиона рублей...»