Житель Вологды убил подругу за просьбу убраться

23 января 2017, понедельник, 17:14 – ИА СОЧИ-24



Житель Вологды убил подругу за просьбу убраться

Суд в Вологде вынес приговор 49-летнему местному жителю, который обвинялся в убийстве своей 43-летней сожительницы, передает Flashnord. Преступление произошло еще 27 июля 2016 года. По версии следствия, конфликт возник из-за того, что подруга попросила мужчину прибраться в доме. Тот взял нож, подошел к лежащей на кровати женщине, и пырнул ее в горло. По версии следствия, в момент нанесения смертельного удара он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина так до конца и не признал свою вину. Он утверждал, что просто взмахнул ножом и рану сожительнице нанес случайно. Суд признал его виновным и назначил наказание в видел семи с половиной лет в колонии строгого режима.

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