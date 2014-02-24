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Житель Вологды убил подругу за просьбу убраться

23 января 2017, понедельник, 17:14 – ИА СОЧИ-24

Житель Вологды убил подругу за просьбу убраться
Житель Вологды убил подругу за просьбу убраться

Суд в Вологде вынес приговор 49-летнему местному жителю, который обвинялся в убийстве своей 43-летней сожительницы, передает Flashnord. Преступление произошло еще 27 июля 2016 года. По версии следствия, конфликт возник из-за того, что подруга попросила мужчину прибраться в доме. Тот взял нож, подошел к лежащей на кровати женщине, и пырнул ее в горло. По версии следствия, в момент нанесения смертельного удара он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина так до конца и не признал свою вину. Он утверждал, что просто взмахнул ножом и рану сожительнице нанес случайно. Суд признал его виновным и назначил наказание в видел семи с половиной лет в колонии строгого режима.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Журналисты передарались на встрече по Сирии

Во время пресс-конференции главы делегации властей Сирии Башара аль-Джаафари на встрече в Астане по вопросам урегулирования сирийского вопроса между двумя журналистами арабских изданий вспыхнул конфликт..»

сегодня, 18:30
Как Общественная палата помогает строить новую экономику России

В Общественной палате прошли Всероссийский форум "Территория бизнеса – территория жизни" и финал национальной премии "Бизнес-Успех". Попечительский совет премии возглавил первый вице-премьер Игорь Шувалов...»

сегодня, 18:15
Боевиков "ИГ" выбили с высоты 725 под Пальмирой

Важной победы над боевиками запрещенной в России террористической группировки "ИГ" добились бойцы элитного подразделения Сирийской арабской армии (САА) "Щит". Военные освободили стратегическую высоту 725 в провинции Хомс...»

сегодня, 18:13
Водителя грузовика спасли из-под завала картофелем

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сегодня, 17:58
Наглый Порошенко присвоил себе "воздух" Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании военно-воздушной зоны "Восток" над Донбассом, что позволит Киеву обеспечить полный контроль над местными самопровозглашенными республиками. Эксперты называют этот шаг очередной провокацией украинского руководства...»

сегодня, 17:44
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