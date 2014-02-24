Житель Вологды убил подругу за просьбу убраться

Суд в Вологде вынес приговор 49-летнему местному жителю, который обвинялся в убийстве своей 43-летней сожительницы, передает Flashnord. Преступление произошло еще 27 июля 2016 года. По версии следствия, конфликт возник из-за того, что подруга попросила мужчину прибраться в доме. Тот взял нож, подошел к лежащей на кровати женщине, и пырнул ее в горло. По версии следствия, в момент нанесения смертельного удара он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина так до конца и не признал свою вину. Он утверждал, что просто взмахнул ножом и рану сожительнице нанес случайно. Суд признал его виновным и назначил наказание в видел семи с половиной лет в колонии строгого режима.
Одна из основательниц украинского феминистического движения объявила о его распаде. Яна Жданова утверждает, что Femen не существует еще с 2015 года, а сегодняшние мероприятия активисток имеют одиночный характер,..»
Во время пресс-конференции главы делегации властей Сирии Башара аль-Джаафари на встрече в Астане по вопросам урегулирования сирийского вопроса между двумя журналистами арабских изданий вспыхнул конфликт..»
В Общественной палате прошли Всероссийский форум "Территория бизнеса – территория жизни" и финал национальной премии "Бизнес-Успех". Попечительский совет премии возглавил первый вице-премьер Игорь Шувалов...»
Важной победы над боевиками запрещенной в России террористической группировки "ИГ" добились бойцы элитного подразделения Сирийской арабской армии (САА) "Щит". Военные освободили стратегическую высоту 725 в провинции Хомс...»
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании военно-воздушной зоны "Восток" над Донбассом, что позволит Киеву обеспечить полный контроль над местными самопровозглашенными республиками. Эксперты называют этот шаг очередной провокацией украинского руководства...»
Одна из основательниц украинского феминистического движения объявила о его распаде. Яна Жданова утверждает, что Femen не существует еще с 2015 года, а сегодняшние мероприятия активисток имеют одиночный характер,..»
Во время пресс-конференции главы делегации властей Сирии Башара аль-Джаафари на встрече в Астане по вопросам урегулирования сирийского вопроса между двумя журналистами арабских изданий вспыхнул конфликт..»
В Общественной палате прошли Всероссийский форум "Территория бизнеса – территория жизни" и финал национальной премии "Бизнес-Успех". Попечительский совет премии возглавил первый вице-премьер Игорь Шувалов...»
Важной победы над боевиками запрещенной в России террористической группировки "ИГ" добились бойцы элитного подразделения Сирийской арабской армии (САА) "Щит". Военные освободили стратегическую высоту 725 в провинции Хомс...»
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании военно-воздушной зоны "Восток" над Донбассом, что позволит Киеву обеспечить полный контроль над местными самопровозглашенными республиками. Эксперты называют этот шаг очередной провокацией украинского руководства...»