Житель Вологодской области убил друга при попытке вывести из запоя
10 января 2017, вторник, 13:16 – ИА СОЧИ-24
Житель Вологодской области убил друга при попытке вывести из запоя
Суд признал 36-летнего жителя города Череповца в Вологодской области виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства, передает Flashnord. На заседании рассматривались события 16 августа 2016 года.Как установило следствие, подозреваемый вместе с другом распивал спиртные напитки. В ходе застолья последний попросил ударить его по голове, объяснив это желанием выйти из запоя. Гость ударил товарища так, что тот упал с табурета. После этого мужчина поднял приятеля и еще несколько раз по его просьбе ударил по голове. Через два дня от полученных травм потерпевший скончался в своей квартире. Тело обнаружил подозреваемый, когда пришел навестить друга.
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Суд признал 36-летнего жителя города Череповца в Вологодской области виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства, передает Flashnord..»
В Москве полиция задержала 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже позолоченной статуи феи-бухгалтерши из парка в Сокольниках. По предварительной оценке, стоимость скульптуры составляет три миллиона рублей...»