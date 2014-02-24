Житель Вологодской области зарезал бездомную за мелочь
17 января 2017, вторник, 13:16 – ИА СОЧИ-24
Житель Вологодской области зарезал бездомную за мелочь
Житель Бабушкинского района Вологодской области признан виновным в убийстве случайной знакомой, передает Flashnord. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Само преступление произошло еще в июле 2016 года. 52-летний мужчина познакомился с 46-летней бездомной и пригласил ее к себе. После совместного распития спиртных напитков он застал свою новую знакомую ищущей мелочь в карманах его одежды. В результате он несколько раз ударил ее ножом в грудь. От полученных ран женщина скончалась на месте.
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После новогодних праздников, во время которых большинство из нас лежали перед телевизором с салатом Оливье в обнимку, как никогда актуальны быстрые и эффективные методы похудения. Однако в панике пытаясь экстренно избавиться от лишних складок жира, люди часто решаются на безумства. В частности, до сих пор некоторые рискуют своим здоровьем и прибегают к опасным диетам, которые были на пике популярности в XX веке...»
Рейтинг законотворцев стал еще одним подтверждением курса на качество законов, взятого Госдумой седьмого созыва. Данные, опубликованные "Институтом социально-экономических и политических исследований" (ИСЭПИ), говорят в пользу того, что парламент работает ради результата, а не для галочки, сделали вывод эксперты...»