Жителей стран Запада запугали третьей мировой войной
8 января 2017, воскресенье, 15:31 – ИА СОЧИ-24
Жителей стран Запада запугали третьей мировой войной
Исследовательская компания YouGov провела опрос среди жителей стран Запада с целью выяснить, что беспокоит их больше всего. Оказалось, что многие люди всерьез опасаются начала третьей мировой войны. Большинство опрошенных специалистами респондентов считают крайне маловероятным возможность прекращения войн на Земле в обозримом будущем. Куда сильнее убежденность в обратном – что скоро может начаться крупнейший международный конфликт, передает "Интерфакс".В перспективу начала третьей мировой войны верят 64% американцев и 61% граждан Великобритании. Жители Северной Европы оказались более оптимистичны. Так, например, только 39% датчан считают угрозу мировой войны серьезной. При этом граждане США связывают свои страхи перед глобальным конфликтом со скорым вступлением в должность президента страны Дональда ТрампаПримечательно, что Россию в качестве главной угрозы рассматривают 59% американцев и 71% британцев. При этом в Финляндии или Германии, которые расположены ближе к российским границам и в силу географических обстоятельств могли бы стать более вероятной целью потенциального вторжения, россиян в качестве главной угрозы рассматривают куда меньше человек.Во Франции люди больше всего боятся терроризма. Более 81% респондентов выразили уверенность, что в ближайшее время их страну ждут новые атаки экстремистов. В целом, жители стран Запада считают угрозу терактов достаточно высокой. В безопасности себя ощущают лишь граждане Финляндии.
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Серийное производство модифицированного автомата двухсредного специального (АДС), способного стрелять из под воды, начнется с 2018 года, пообещал его производитель. Он добавил, что уже получил заказы от Росгвардии, Министерства обороны и спецслужб...»
Флешмоб под названием "В метро без штанов", иллюстрирующим всю суть акции, не состоялся в Москве, поскольку полиция задержала его организатора Марка Веселого прямо перед началом всего действа на станции "Цветной бульвар"..»
Подозреваемым в деле об убийстве мужчины на юго-востоке Москвы стал сосед жертвы 26-летний Сергей Остапенко. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, оказал сопротивление сотрудникам полиции, после чего свел счеты с жизнью. Стали известны новые обстоятельства дела...»