|5 февраля, воскресенье
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Жители Донбасса ищут защиты от Порошенко
3 февраля 2017, пятница, 22:16 – ИА СОЧИ-24
На опубликованном в Сети видео жительница
ДНР эмоционально обращается к представителю Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Она просит сотрудника ОБСЕ забрать Порошенко.
"Вы же работаете здесь, помогите нам! Скажите своему
американцу, пусть он заберет своего Порошенко", – воскликнула она на
кадрах, выложенных телеканалом RT. Представитель миссии лишь кивнул, но ничего
не ответил.
"Нельзя так, надо помогать, а вы ничего
не делаете. А мы жить хотим", – возмутилась женщина. Однако и на
этот крик души мужчина ответил корректным молчанием.
Отметим, глава МИД России Сергей Лавров в телефонном
разговоре с французским коллегой Жаном-Марком Эйро заявил, что резкое
обострение в Донбассе может свести на нет усилия лидеров
"нормандской четверки". Он подчеркнул, что недопустимо "потакать
попыткам киевского руководства вновь прибегнуть к заранее обреченным
на провал военным авантюрам", передает РИА Новости.
"Это
может свести на нет двухлетние усилия глав государств "нормандской
четверки", – подчеркнули в министерстве. "Министры договорились
продолжить усилия по возвращению ситуации в русло соблюдения
договоренностей о прекращении огня и скорейшего согласования
"дорожной карты" по всестороннему выполнению Минских
соглашений", – сообщили в ведомстве. Также Лавров и Эйро также
обсудили график предстоящих двусторонних контактов.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.