Жительница Псковской области убила подругу из-за общего мужчины

20 января 2017, пятница, 19:15 – ИА СОЧИ-24



Жительница Псковской области убила подругу из-за общего мужчины

Жительнице города Невель в Псковской области 20 января было официально предъявлено обвинение в убийстве своей подруги, передает Flashnord. Преступление произошло в одной из квартир в городе Великие Луки. Между женщинами вспыхнула ссора из-за мужчины, с которым обе состояли в отношениях. Обвиняемая схватила нож и ударила подругу в ногу, повредив бедренную артерию. От острой кровопотери та скончалась на месте. Спустя два дня женщина вместе с хозяином квартиры вынесли тело на улицу, где его обнаружили прохожие. Примечательно, что женщина была освобождена из мест лишения свободы только в 2016 году. Она отбывала наказание за злостное уклонение от уплаты средств на сдерживание трех своих детей, в отношении которых ее лишили родительских прав.

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