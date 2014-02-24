ЖКХ в 2017 году ждут большие изменения

22 декабря 2016, четверг, 22:01 – ИА СОЧИ-24



ЖКХ в 2017 году ждут большие изменения

Уходящий год добавил финансовой нагрузки и путаницы в квитанциях для жильцов многоэтажек. Наступающий год имеет все шансы стать не менее запоминающимся в этом отношении.С наступающего года ЖКХ ждут большие изменения. С1 января 2017 года в платежках не появится обещанная ранее новая строка – платаза сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Сейчас эти расходы находятся вграфе "содержание и ремонт жилого помещения".Дело в том, что когда плата завывоз мусора уходит в отдельную строку, плата за содержание жилого помещениядолжна уменьшиться на эту величину. Однако на деле этого не происходит. Так чтоможно сказать, что на этот раз россиянам повезло. Госдума приняла решение опереносе срока перехода к нововведению на январь 2019 года, сообщает "МосковскийКомсомолец".Несостоится и анонсированный с 1 января ввод государственной информационнойсистемы ЖКХ (ГИС ЖКХ), разработанной по поручению президента России ВладимираПутина. С помощью этого информационного ресурса можно получить информацию остоимости услуг, своей задолженности и заплатить за квартиру.Если управляющая компания незарегистрируется в ГИС ЖКХ, ее оштрафуют на 100 тысяч рублей. Если этого несделает ТСЖ – ему грозит штраф в 30 тысяч рублей. Но на конец декабря в системезарегистрировано только 60% ТСЖ и 70% управляющих компаний. В итоге власти быливынуждены признать работу системы недостаточно отлаженной. Таким образом, срокобязательности размещения информации в системе перенесли на 1 июля 2017 года.С нового года объектаминедвижимости станут машиноместа. Сюда попадают подземные гаражи в новостройках.Следовательно, платить за них коммуналку их владельцам придется так же, как за жилье.Также с 1 января увеличиваетсяповышающий коэффициент до значения 1,5 при расчете платы за коммунальные услугидля жильцов, которые еще не установили дома индивидуальные приборы учета. Такчто, если в квартире нет счетчика на воду, то сумма оплаты этой услугиподнимется на 50%. Аналогичная ситуация с приборами учета на газ иэлектричество.

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