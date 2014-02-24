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Жуков указал направление экономике
21 января 2017, суббота, 14:30 – ИА СОЧИ-24
Цели, указанные
в программе партии, совпадают с тезисами последнего Послания президента России Федеральному
собранию. "ЕР" намерена организовать широкое публичное обсуждение предметного
плана действий, рассчитанного до 2025 года – с привлечением бизнес-объединений,
ведущих научных организаций, экспертного сообщества. Выполнение этого плана
позволит уже на рубеже 2019–2020 годов выйти на темпы экономического роста выше
мировых, заявил Александр Жуков на дискуссионной площадке "Экономика роста и
благосостояния" во время XVI Съезда "Единой России".Как отметил
Александр Жуков, важная задача – повышение доходной базы и устойчивости
региональных и местных бюджетов. "Нужно укреплять финансовую самостоятельность
регионов. Поэтому совершенно недопустимо сокращать трансферты из федерального
бюджета в случае наращивания регионом своего налогового потенциала. Нужно
определить и закрепить на долгосрочной основе дополнительные налоговые доходные
источники за территориальными образованиями. И исключить практику установления
на федеральном уровне льгот по региональным и местным налогам", – отметил он. Также, по словам
зампредседателя парламента, нельзя забывать об эффективном использовании
бюджетных средств как на федеральном, так и на региональном уровне. "Это одна
из важнейших задач, которую мы ставим перед собой. Очень важно экономить
бюджетные средства – но не менее, а может быть более важно обеспечить, чтобы
каждый рубль был потрачен максимально эффективно. В связи с этим, нам предстоит
внести изменения в систему ключевых качественных показателей при формировании и
реализации государственных программ в привязке к конкретным практическим
результатам, обеспечить жесткий контроль за их выполнением", – заявил Жуков .И последней
задачей Александр Жуков назвал поддержку малого и среднего бизнеса, которая
сегодня не ограничивается мерами налогового стимулирования. "В первую очередь,
предстоит решить три задачи: расширение спроса на продукцию малого и среднего
бизнеса; реализация комплекса мер по стимулированию кредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства; развитие информационной поддержки
ведения малого и среднего бизнеса", – сказал вице-спикер. Александр
Жуков подчеркнул: важно продолжать работу по пресечению возможности
необоснованного вмешательства контролирующих и надзорных органов в деятельность
хозяйствующих субъектов – в частности, сокращать периодичность проведения
проверок.
Источник:
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