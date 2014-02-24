Жуков указал направление экономике

21 января 2017, суббота, 14:30 – ИА СОЧИ-24



Жуков указал направление экономике

Перед "Единой Россией" стоят три основные задачи в сфере экономики. Работать над ними предстоит совместно с экспертным и бизнес-сообществом, отметил вице-спикер Госдумы, член Высшего совета "ЕР" Александр Жуков.Цели, указанныев программе партии, совпадают с тезисами последнего Послания президента России Федеральномусобранию. "ЕР" намерена организовать широкое публичное обсуждение предметногоплана действий, рассчитанного до 2025 года – с привлечением бизнес-объединений,ведущих научных организаций, экспертного сообщества. Выполнение этого планапозволит уже на рубеже 2019–2020 годов выйти на темпы экономического роста вышемировых, заявил Александр Жуков на дискуссионной площадке "Экономика роста иблагосостояния" во время XVI Съезда "Единой России".Как отметилАлександр Жуков, важная задача – повышение доходной базы и устойчивостирегиональных и местных бюджетов. "Нужно укреплять финансовую самостоятельностьрегионов. Поэтому совершенно недопустимо сокращать трансферты из федеральногобюджета в случае наращивания регионом своего налогового потенциала. Нужноопределить и закрепить на долгосрочной основе дополнительные налоговые доходныеисточники за территориальными образованиями. И исключить практику установленияна федеральном уровне льгот по региональным и местным налогам", – отметил он. Также, по словамзампредседателя парламента, нельзя забывать об эффективном использованиибюджетных средств как на федеральном, так и на региональном уровне. "Это однаиз важнейших задач, которую мы ставим перед собой. Очень важно экономитьбюджетные средства – но не менее, а может быть более важно обеспечить, чтобыкаждый рубль был потрачен максимально эффективно. В связи с этим, нам предстоитвнести изменения в систему ключевых качественных показателей при формировании иреализации государственных программ в привязке к конкретным практическимрезультатам, обеспечить жесткий контроль за их выполнением", – заявил Жуков .И последнейзадачей Александр Жуков назвал поддержку малого и среднего бизнеса, котораясегодня не ограничивается мерами налогового стимулирования. "В первую очередь,предстоит решить три задачи: расширение спроса на продукцию малого и среднегобизнеса; реализация комплекса мер по стимулированию кредитования субъектовмалого и среднего предпринимательства; развитие информационной поддержкиведения малого и среднего бизнеса", – сказал вице-спикер. АлександрЖуков подчеркнул: важно продолжать работу по пресечению возможностинеобоснованного вмешательства контролирующих и надзорных органов в деятельностьхозяйствующих субъектов – в частности, сокращать периодичность проведенияпроверок.

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