

Водолазы ищут пропавшего под Петербургом ребенка сегодня, 18:15 Шестилетний мальчик пропал в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области..»

Сеть взбудоражило видео драки белоруса с ковром сегодня, 18:01 В русскоязычном сегменте интернета продолжает набирать популярность ролик, на котором запечатлена схватка жителя Минска с ковром. Молодой человек, по всей видимости, отрабатывал на безответном спарринг-партнере приемы самообороны. Особую пикантность записи придал наложенный поверх звуковой ряд, достойный разворачивающегося эпичного противостояния...»

Бойцам Росгвардии выдадут автоматы для подводной стрельбы сегодня, 17:46 Серийное производство модифицированного автомата двухсредного специального (АДС), способного стрелять из под воды, начнется с 2018 года, пообещал его производитель. Он добавил, что уже получил заказы от Росгвардии, Министерства обороны и спецслужб...»

Журналист Вадим Речкалов умер в 52 года сегодня, 17:30 На 53-м году жизни скончался известный российский журналист Вадим Речкалов, передает "Московский комсомолец"..»