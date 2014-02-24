Журналистка попала в московскую больницу с отравлением таблетками
27 декабря 2016, вторник, 11:45 – ИА СОЧИ-24
Журналистка попала в московскую больницу с отравлением таблетками
Молодая известная поэтесса, музыкант и журналистка Юлия Мамочева была доставлена в больницу с отравлением. Сообщается, что она приняла большое количество нейролептиков и запила их алкоголем в одном из столичных ресторанов. После этого она выступила перед гостями заведения, прочитав свои произведения. Уже позже, оказавшись дома, она рассказала подруге о том, что сделала. Та незамедлительно вызвала скорую. Медики промыли 22-летней поэтессе желудок и отвезли в больницу. На вопрос, зачем она это сделала, та ответила: "Сделала новогодний подарок подруге". Девушка, в свою очередь, настаивает, что никаких конфликтов между ними не было. По факту попытки суицида сотрудники правоохранительных органов начали проверку.
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Генеральная прокуратура России проверит высказывания журналистки Божены Рынской о погибших в результате падения Ту-154 сотрудниках НТВ и даст им правовую оценку. Ранее с соответствующей просьбой в ведомство обратился член Общественной палаты, адвокат Артем Кирьянов...»