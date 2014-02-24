Журналистку осудили на три года за подножку беженцу

13 января 2017, пятница, 18:15 – ИА СОЧИ-24



Журналистку осудили на три года за подножку беженцу

Суд приговорил венгерскую журналистку Петру Ласло к трем годам лишения свободы условно. Она обвинялась в сознательном ударе сирийского мигранта с маленькой девочкой на руках.Инцидент произошел осенью 2015 года на границе с Сербией, сообщает AFP. Оператор телеканала N1 поставила подножку мигранту, убегающему от полиции.Позднее в интернете появилась видеозапись действий венгерской журналистки. Пользователи Сети были возмущены подобным поведением оператора. Руководство телеканала также решило уволить Петру Ласло.Дело рассматривалось в венгерском городе Сегед. Судья не согласился с позицией адвокатов, согласно которой Петра Ласло пошла на такой шаг в целях самозащиты. В приговоре указано, что действия журналистки являются нарушением общественного порядка, спровоцировавшим "негодование и возмущение" людей. Ранее прокуратура предъявила Петре Ласло обвинение в хулиганстве. По данным ведомства, она ударила беженца по подбородку, задев при этом маленького ребенка по колену. Отметим, судьба мигранта за время следствия сложилась благополучно. Беженец переселился в Испанию и теперь работает тренером в одной из футбольных школ.

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