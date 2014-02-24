Журналисты передарались на встрече по Сирии

Во время пресс-конференции главы делегации властей Сирии Башара аль-Джаафари на встрече в Астане по вопросам урегулирования сирийского вопроса между двумя журналистами арабских изданий вспыхнул конфликт. Оператор одного канала попросил своего коллегу убрать голову из кадра. Тот, однако, ответил отказом. Сперва журналисты начали переругиваться, затем дошло до рукоприкладства, передает РИА ФАН. Впрочем, серьезной драки удалось избежать – в дело включились журналисты других изданий, которые также освещали встречу. Они быстро разняли драчунов и вернули мир в зал для пресс-конференций. Сам выступающий никак не отреагировал на происходящее.
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Во время пресс-конференции главы делегации властей Сирии Башара аль-Джаафари на встрече в Астане по вопросам урегулирования сирийского вопроса между двумя журналистами арабских изданий вспыхнул конфликт..»
В Общественной палате прошли Всероссийский форум "Территория бизнеса – территория жизни" и финал национальной премии "Бизнес-Успех". Попечительский совет премии возглавил первый вице-премьер Игорь Шувалов...»
Важной победы над боевиками запрещенной в России террористической группировки "ИГ" добились бойцы элитного подразделения Сирийской арабской армии (САА) "Щит". Военные освободили стратегическую высоту 725 в провинции Хомс...»
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании военно-воздушной зоны "Восток" над Донбассом, что позволит Киеву обеспечить полный контроль над местными самопровозглашенными республиками. Эксперты называют этот шаг очередной провокацией украинского руководства...»