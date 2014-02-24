Журналисты раскритиковали Трампа в открытом письме
18 января 2017, среда, 17:31 – ИА СОЧИ-24
Журналисты раскритиковали Трампа в открытом письме
Американские журналисты обрушились с критикой на избранного президента США Дональда Трампа. Представители СМИ выразили свое отношение к действиям лидера в открытом письме, которое было направлено в Белый дом.Журналисты раскритиковали главу государства за позицию по вопросам взаимодействия со СМИ, а также ввели свои правила работы корреспондентов в США. "Недавние сообщения, что ваш пресс-секретарь собирается убрать из Белого дома кабинеты для журналистов – последнее подтверждение того, что продолжалось всю предвыборную кампанию", – приводит текст письма "Газета.ru".
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Руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян заявил, что зеленоградская семья, из которой изъяли десятерых детей с ВИЧ, получала пособие от администрации города. На содержание приемышей выделялось более 630 тысяч рублей ежемесячно...»
Накануне великого православного праздника, Богоявления, или Крещения Господня, протоиерей, доцент Московской духовной академии Павел Великанов обратился к Интернет-пользователям с необычной просьбой. Он призвал россиян помнить о том, что они в ответе за "неправильные, смущающие и соблазняющие изображения", опубликованные в социальных сетях...»