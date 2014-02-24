ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Значение имени Дмитрий

18 января 2017, среда, 17:44 – ИА СОЧИ-24

Значение имени Дмитрий
Значение имени Дмитрий
Дмитрий, одно из самых популярных в России мужских имен, связано с античной мифологией. Оно происходит от древнегреческого слова "деметрисс", и означает "земледелец" или "принадлежащий Деметре", богине земли и плодородия.
На Руси имя Дмитрий появилось после того, как было принято христианство. Его покровителем считается Димитрий Прилуцкий – великомученик, причисленный к лику святых.Имя Дмитрий несет в себе очень сильную энергетику, а в его обладателе присутствуют истинно мужские черты – стойкость,  воля и выносливость. Астрологи предупреждают, что не стоит так называть ребенка, родившегося под знаком Льва, Овна или Стрельца.Маленький Дима часто простужается, поэтому много времени проводит в домашнем заточении. Но даже из этого незавидного положения он способен извлечь выгоду: мальчик очень рано осознает, что для полного комфорта можно прикинуться жертвой, и тогда все будут защищать его и жалеть. Митя – мамин любимчик, и ему об этом известно. Взрослому Дмитрию также будет необходим рядом человек, которому можно выплакаться в жилетку. В женщинах он ищет вторую мать – столь же преданную, любящую и готовую на все ради него.У Димы всегда есть авантюристические идеи, как легко и быстро заработать деньги. Он умеет убеждать и может попробовать воплотить в жизнь свой
очередной план, если найдет в ком-то поддержку. Примечательно, что часто Дмитрию и в самом деле удается неплохо заработать. Правда, все деньги он тратит так же легко, и не всегда с пользой для дела.Знаменитый актер театра и кино Дмитрий Дюжев не раз рассказывал в интервью, что перед началом съемок в культовом сериале "Бригада" он стоял перед тяжелым нравственным выбором. Ведь его персонаж этом фильме – бандит и убийца, без лишних раздумий нажимающий на спусковой крючок. В отличие от своего экранного героя Космоса, Дмитрий Дюжев убежден, что человеческая жизнь самоценна.Конфликт в душе актера разрешил его духовный наставник. Он посоветовал артисту играть роль с мыслью, что этот герой – пример плохого человека, то есть воспринимать ее в нравоучительном плане. Во время съемок Дюжеву прекрасно удалось вжиться в роль "плохого парня" – после премьеры "Бригады" красавчик Космос в одночасье стал любимцем девушек. К человеку с таким именем тянутся люди. Дмитрий всегда готов помочь друзьям. Однако из-за своей доброты он зачастую обманывается и впоследствии не извлекает уроки из жизни.Дмитрий умен, настойчив, изобретателен, не боится физического труда. Как правило, он не стремится использовать свои таланты, а предпочитает перекладывать ответственность на других. Обладая от природы дипломатическими способностями, Дима умело манипулирует людьми, при этом окружающие об этом даже не догадываются.
Обладатель имени Дмитрий при необходимости проявляет недюжинную выносливость и работоспособность, однако размеренная, монотонная работа не для него. Среди Дмитриев немало выдающихся актеров.
Благодаря уму и красноречию, такой мужчина может реализовать себя как общественный и политический деятель.Дмитрий умеет себя преподнести в выгодном свете. Своей галантностью и манерами он очень нравится женщинам и людям старшего возраста, поэтому практически не бывает одинок.Один из самых востребованных медийных персонажей, актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в свои 49 лет остается секс-символом для многих российских женщин. Однако личная жизнь у артиста сложилась не так удачно. Его семейный союз с ведущей Алисой Шер распался через 18 лет после свадьбы.Сам Нагиев отказывается комментировать свою личную жизнь. Этому принципу он не изменяет уже много лет.
После развода с женой о спутницах брутального актера практически ничего не известно.

А вот его бывшая супруга, напротив, даже написала книгу "Я была женой Дмитрия Нагиева". В ней Алиса откровенно рассказала о семейной жизни с известным шоуменом. Однако мужчина с таким именем очень переменчив. Это в полной мере касается и его амурных дел –  в поисках своей единственной он часто меняет пассий.
При этом Дмитрий не испытывает угрызений совести в отношении прежних симпатий.Женится Дмитрий на женщине, которая доказала ему искренность своих чувств. Создав семью, он очень трогательно относится к своим детям, заботясь о них в течение всей жизни.По мнению астрологов, счастье в браке ждет Дмитрия с Анной, Еленой, Любовью, Людмилой, Наталией, Эльвирой. Тяжелые отношения могут сложиться с Екатериной, Жанной, Кристиной, Полиной, Софьей, Юлией.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:31
Расстрел водителя Lexus в Москве попал на видео

Директор одного из столичных автосервисов стал жертвой убийства в центре города. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как неизвестные на внедорожнике подъехали к белому Lexus бизнесмена и открыли по автомобилю огонь...»

сегодня, 19:28
На севере Москвы разбился промышленный альпинист

В Москве со здания в районе метро "ВДНХ" сорвался промышленный альпинист..»

сегодня, 19:15
Под Петербургом в жилом доме прогремел взрыв

В одном из жилых домов в деревне Лаголово под Санкт-Петербургом произошел взрыв газа..»

сегодня, 19:13
Савченко обвинили в госизмене

Внефракционного депутата Верховной рады Надежду Савченко заподозрили в госизмене. Украинские политики обвинили бывшую летчицу в нанесении ущерба территориальной целостности и суверенитета страны...»

сегодня, 18:46
Зюганова меняют на молодого

КПРФ на грядущих президентских выборах может не выставить кандидатуру лидера партии Геннадия Зюганова. Вместо опытного политика претендентом, возможно, станет один из его более молодых соратников...»

сегодня, 18:44
Мужчины получат привилегии при поступлении в вузы

Депутат Госдумы ЛДПР Борис Чернышов (ЛДПР) внес законопроект, дающий мужчинам преимущество при поступлении в педагогические вузы. Представители сильного пола смогут поступить туда без вступительных экзаменов на бюджетную основу...»

сегодня, 18:44
Изъятым в Москве детям выделяли 630 тысяч в месяц

Руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян заявил, что зеленоградская семья, из которой изъяли десятерых детей с ВИЧ, получала пособие от администрации города. На содержание приемышей выделялось более 630 тысяч рублей ежемесячно...»

сегодня, 18:30
Мужчин лишают искушений в Крещение

Накануне великого православного праздника, Богоявления, или Крещения Господня, протоиерей, доцент Московской духовной академии Павел Великанов обратился к Интернет-пользователям с необычной просьбой. Он призвал россиян помнить о том, что они в ответе за "неправильные, смущающие и соблазняющие изображения", опубликованные в социальных сетях...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:31
Расстрел водителя Lexus в Москве попал на видео

Директор одного из столичных автосервисов стал жертвой убийства в центре города. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как неизвестные на внедорожнике подъехали к белому Lexus бизнесмена и открыли по автомобилю огонь...»

сегодня, 19:28
На севере Москвы разбился промышленный альпинист

В Москве со здания в районе метро "ВДНХ" сорвался промышленный альпинист..»

сегодня, 19:15
Под Петербургом в жилом доме прогремел взрыв

В одном из жилых домов в деревне Лаголово под Санкт-Петербургом произошел взрыв газа..»

сегодня, 19:13
Савченко обвинили в госизмене

Внефракционного депутата Верховной рады Надежду Савченко заподозрили в госизмене. Украинские политики обвинили бывшую летчицу в нанесении ущерба территориальной целостности и суверенитета страны...»

сегодня, 18:46
Зюганова меняют на молодого

КПРФ на грядущих президентских выборах может не выставить кандидатуру лидера партии Геннадия Зюганова. Вместо опытного политика претендентом, возможно, станет один из его более молодых соратников...»

сегодня, 18:44
Мужчины получат привилегии при поступлении в вузы

Депутат Госдумы ЛДПР Борис Чернышов (ЛДПР) внес законопроект, дающий мужчинам преимущество при поступлении в педагогические вузы. Представители сильного пола смогут поступить туда без вступительных экзаменов на бюджетную основу...»

сегодня, 18:44
Изъятым в Москве детям выделяли 630 тысяч в месяц

Руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян заявил, что зеленоградская семья, из которой изъяли десятерых детей с ВИЧ, получала пособие от администрации города. На содержание приемышей выделялось более 630 тысяч рублей ежемесячно...»

сегодня, 18:30
Мужчин лишают искушений в Крещение

Накануне великого православного праздника, Богоявления, или Крещения Господня, протоиерей, доцент Московской духовной академии Павел Великанов обратился к Интернет-пользователям с необычной просьбой. Он призвал россиян помнить о том, что они в ответе за "неправильные, смущающие и соблазняющие изображения", опубликованные в социальных сетях...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.