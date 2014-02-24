Значение имени Иван

11 января 2017, среда, 18:30 – ИА СОЧИ-24



Значение имени Иван

Иван, одно из самых распространенных в России мужских имен, символизирует главные составляющие национального характера – доброту и душевную простоту. Не случайно оно стало нарицательным – именно так во всем мире называют русских.Имя Иван происходит от древнеиудейского "Иоанн", что означает "одаренный милостью Бога". В Российской империи так звали каждого четвертого крестьянина. После Октябрьской революции 1917 года называть мальчиков Иванами стали намного реже. Однако в наши дни интерес к имени, символизирующему русский характер, неуклонно растет.Можно сказать, что в Иване заключена тайна загадочной славянской души. В произведениях фольклора это имя обычно принадлежит простым, но смекалистым героям, которые не реагируют на насмешки посторонних. Именно это качество приводит к тому, что Иван всегда остается "себе на уме". Вспомните сказочных персонажей, которых звали братец Иванушка, Ванька-Встанька, Иван-дурак, Иван-Царевич... В детстве Иван очень нуждается в положительной оценке своих действий, а критика со стороны окружающих подавляет его. Особенно сильно Ваня привязан к матери. Это отзывчивый, добрый и искренний мальчик и любит помогать нуждающимся.В школьные годы особых успехов в учебе Иван не достигает, однако старается успевать по всем предметам на весьма достойном уровне. Больше всего ему даются точные науки, а вот с гуманитарными дисциплинами зачастую возникают сложности.Иван обладает крепким здоровьем. Он очень вынослив, что помогает ему в преодолении любых жизненных трудностей. Многие Иваны одаренные спортсмены. Однако обладателю этого имени сначала нужно найти наиболее подходящий для себя вид спорта. Несмотря на то, что процесс поиска может затянуться, в случае успеха положительные результаты не заставят себя ждать.Мужчина по имени Иван чаще всего широкая и разноплановая натура.В его характере соседствуют сила и слабость, хитрость и простота, коварство и доброта,нежность и необузданная ярость. Но чаще всего у обладателя этого имени довольно уравновешенный характер и крепкий внутренний стержень. В отношениях с противоположным полом мужчина по имени Иван может быть крайне обаятельным и пользоваться огромным успехом у женщин. Однако секс для него никогда не будет стоять на первом месте.Разумеется, это не означает, что женщины в качестве сексуального объекта Ваню не интересуют совсем. Дело в том, что Иван моногамен по своей сути, и если в раннем возрасте он встретит любовь всей своей жизни, то останется верен ей до самого конца.Знаменитый шоумен и потомственный актерИван Ургант – человек многочисленных талантов и достоинств. На протяжении многих лет он остается самым востребованным телеведущим, музыкантом-мультиинструменталистом и ресторатором.Широкой публике Иван известен как непревзойденный острослов. По количеству шуток на секунду эфирного времени он является абсолютным рекордсменом. Примечательно, что Иван Ургант, любимец публики, и особенно ее женской части, благополучно женат на Наталье Кикнадзе, в которую влюблен со школьных лет. В выпускном классе между молодыми людьми возникла взаимная симпатия, однако после школы их пути разошлись.Спустя годы Ургант, приехав в Петербург из Москвы, столкнулся с бывшей возлюбленной. Они провели вместе весь вечер, а вскоре Иван предложил Наталье руку и сердце. Трудно представить более многогранного звездного персонажа, чем Иван Охлобыстин - он же Иван Чужой, отец Иоанн, доктор Быков. Охлобыстин не только отец шестерых детей, но и востребованный режиссер, сценарист, драматург, писатель и журналист.Примечательно, что во время своей службы в сане православного священника, продолжавшейся на протяжении шести лет, Иван продолжал писать сценарии и вести программу на радио. Позже Охлобыстин вернулся в кино, объяснив это тем, что его семье не хватает денег. в 2015 году Иван и его жена Оксана отметили двадцатую годовщину брака. Примечательно, что Иван Охлобыстин являетсяубежденным монархистом. Однако в 2011 году он заявлял о том, что готов баллотироваться в президенты России.Иван всегда может постоять за себя сам. Большинство обладателей этого имени очень честолюбивые натуры, хотя внешне это не особо проявляют. Выбиться в лидеры эти люди, как правило, не стремятся, избегая брать на себя лишние хлопоты. Но благодаря внутреннему складу этих личностей их лидерство в коллективе возникает само собой.Обладатель имени Иван, как правило, является верным хранителем национальных устоев и семейных традиций. По этой причине он пользуется в обществе почетом и уважением.По своей натуре Ваня очень отзывчив и всегда поможет, если его об этом попросить. Но сам помощь догадается предложить не всегда, потому что не обладает хорошей интуицией.Ваня любит долго размышлять, прежде чем совершить тот или иной ответственный поступок.Этому человеку порой очень сложно сделать определенный выбор, поэтому из-за большой напряженности он может совершить роковую ошибку. Мужчина по имени Иван гостеприимен и легко заводит новые знакомства. Это человек высоких моральных устоев, верный и преданный друг. В то же время Иван бескомпромиссен, и проявления непорядочности со стороны других людей очень ранят его.Для Ивана нет ограничений в профессиях. Он с одинаковым успехом может стать как моряком, так и писателем или или лесорубом. Среди обладателей этого имени немало знаменитых спортсменов, артистов и писателей. Кроме этого, Ивана всегда привлекала политическая деятельность.В браке Иван идеальный супруг и заботливый отец,хотя порой излишне балует своих детей. Именно про таких мужчин говорят – "за ним, как за каменной стеной". Не каждая женщина способна жить со столь сильным человеком, да и сам Иван весьма требователен в своем выборе.Дело в том, что Иван очень тяжело переносит упреки со стороны близких для него людей.Он легко может впасть в уныние от одного неудачно сказанного слова, По этой причине Ваня готов долго и упорно искать ту единственную, которая не будет упрекать его по мелочам.По мнению астрологов, больше всего шансов на счастье в браке у Ивана с Аллой, Валентиной, Дарьей, Екатериной, Елизаветой, Зоей, Ириной, Клавдией, Марией. А вот в отношениях с Варварой, Еленой, Зинаидой, Ларисой, Лидией, Майей, Надеждой, Риммой могут возникнуть трудности.

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