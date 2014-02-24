Значение имени Кирилл

10 марта 2017, пятница, 17:00 – ИА СОЧИ-24



Значение имени Кирилл

У этого мужчины весьма развиты интуиция и интеллект. В нем сочетаются оптимизм, жизнерадостность и готовность к терпеливому труду, а при необходимости – и к защите.Существует несколько версий происхождения имени Кирилл. По одной из них, Кирилл – "маленький господин", "барчук". По другой версии, это имя родом из Древней Греции и в переводе означает "господин", "владыка".Третья версия гласит, что корнями это имя уходит в Персию и переводится как "солнце". Примечательно, что уменьшительно-ласкательные формы – Кир и Кира – также являются самостоятельными именами.В детстве Кирюша очень любознательный ребенок. Его интересует буквально все, поэтому он бесконечно задает взрослым множество вопросов на самые разные темы.Этот мальчик рано учится читать. В школьные годы он проглатывает запоем все, что находит дома, в библиотеке и на книжных полках друзей. Благодаря невероятной памяти, Кирилл запоминает огромное количество прочитанной информации.Кирилл быстро усваивает правила хорошего тона. Учителя всегда ставят его в пример другим детям.Однако одноклассники Кирюшу недолюбливают: он никогда не даст списать диктант, не поделится решенной задачей, не подскажет. А все потому, что с ранних лет Кирилл не в меру честолюбив и не хочет помогать конкурентам, стремясь быть самым первым, самым лучшим.Кирилл умен, любознателен и честолюбив. К слову, честолюбие – основная черта и главная движущая сила в жизни этого мужчины. При этом в стремлении к новым знаниям он поистине неутомим.Порой Кирилл бывает чрезмерно самолюбив. Тогда он демонстрирует окружающим, что все его дела идут отлично, и проблем у него нет.Мужчина с таким именем очень падок на похвалу. Даже при выборе жены он прежде всего думает о том, какое впечатление на окружающих будет производить в будущем его избранница.В жены Кирилл выбирает властную женщину, способную стать главой семьи. Несмотря на то, что в семейной жизни он часто уступает жене главенство, в компании друзей Кирилл, напротив, стремится властвовать.Он с азартом спорит, легко подбивает друзей на авантюры. Сам Кирилл при этом всегда остается верен собственным увлечениям, не позволяя никому вмешиваться в свои дела.Популярный российский певецКирилл Андреев долгие годы был известен в основном как один из солистов группы "Иванушки International". Этот самый знаменитый бойз-бэнд России стал популярным практически сразу после своего первого появления на сцене.В 2000-х "Иванушки"собирали полные стадионы. Музыкальные композиции в исполнении трех обаятельных парней неизменно находились на самых высоких строчках российских хит-парадов. На данный момент история группы насчитывает более двадцати лет. На протяжении всех этих лет Кирилл оставался настоящим лидером и душой всего коллектива. Состав группы дважды претерпевал изменения. Однако Андреев всегда оставался верен себе и родной музыкальной группе. В последние годы Кирилл Андреев начал задумываться о сольном творчестве. В 2009-м году он выпустил свой сольный альбом, а позже выступил с несколькими концертами. Чтобы наилучшим образом проявить себя в профессиональной сфере, Кириллу нужна ясная цель. В противном случае он может быть претенциозен и ленив.Для достижения значимых успехов такому мужчине нужно преодолеть себя, перестать стремиться к эффектной красоте и не плыть по течению.У Кирилла высоко развиты такие ценные качества, как самостоятельность и работоспособность. Кроме того, у него потрясающая способность вести беседу и находить нужных людей. У Кирилла есть неплохие шансы добиться успехов в карьере или бизнесе. Как правило, мужчины с этим именем становятся врачами, промышленниками, судьями, конструкторами, юристами, архитекторами. Кирилл стремится властвовать. Став руководителем, он немедленно потребует от подчиненных придерживаться железной дисциплины. Спорить с ним бесполезно: Кирилл найдет множество необходимых аргументов и никогдане уступит.По мнению астрологов, удача в браке ждет Кирилла с Аллой, Анжелой, Еленой, Маргаритой, Оксаной, Эльвирой, Эммой. Сложные отношения вероятны с Екатериной, Зоей, Ириной, Татьяной, Яной.

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