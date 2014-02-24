Значение имени Леонид

Это красивое мужское имя особенно часто встречалось в России в XIX и первой половине XX веков прошлого столетия. Несмотря на то, что в последние годы его популярность несколько упала, это одно из самых благоприятных для жизни имен. Имя Леонид пришло к нам из Греции. Оно произошло от древнегреческого имени Леонидас и в переводе буквально означает "сын льва", "львенок", "подобный льву". Маленький Леня – жизнерадостный общительный добрый ребенок. Этот баловня судьбы по праву можно назвать везунчиком. Даже попав в переделку, он оказывается на высоте положения. Обстоятельства обычно складываются в пользу Лени, и в результате все восхищаются этим мальчиком.Частые детские удачи в сочетании с известной долей риска приводят к тому, что взрослый Леонид проявляет удивительное чутье на людей. Он приобретает способность предвидеть обстоятельства, воспринять и осмыслить новое.Все знакомые Леонида отмечают широту его натуры. Благодаря гибкости характера и дипломатичности он по праву считается незаменимым, верным и надежным другом.Мужчина с таким именем легко знакомится с новыми людьми. Он не предъявляет больших претензий к окружающим, быстро приспосабливается к изменившимся обстоятельствам.Зачастую Леонид выступает в роли переговорщика и даже миротворца в своем дружеском кругу. Тем не менее, это человек с твердым внутренним стержнем. Он проявляет непреклонность и принципиальность, когда это необходимо.Леониду на все хватает времени – оно словно подчиняется этому человеку. Он так много успевает сделать за день, что порой кажется – в сутках у Лени у не 24 часа, как у всех, а намного больше. Любое дело в его руках всегда спорится.
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Советник главы американского государства Келлиэнн Конуэй оправдалась за свое поведение во время состоявшейся 27 февраля в Белом доме встрече Дональда Трампа с лидерами африканской студенческой общины. По ее словам, у нее не было желания проявлять неуважение к кому-либо...»
Иностранные инвесторы вложили в украинскую экономику 4,4 миллиарда долларов прямых инвестиций – это на 17% больше показателя за 2015 год. Неожиданно для многих, основным иностранным инвестором "нэзалэжной" в 2016 году оказалась Россия...»
Далю Грибаускайте засыпали поздравлениями. Большая часть восторженных посланий в честь 61-го дня рождения литовского президента – от украинцев и их лидера Порошенко. Оно и понятно, ведь Литва с Украиной – самые близкие партнеры, особенно в деле нападок на Россию. Почему же так не любит все русское некогда ревностная коммунистка Даля?..»
Эксперты рассказали подробнее о том, как будет функционировать система продовольственных карточек, разработанная для малоимущих граждан. Так, например, на эти средства можно будет купить только продукты питания, а не сигареты или водку...»
Европарламент со скрипом пытается установить правду о трагических событиях в Одессе. Очередные слушания на тему "Трагедии в Киеве и Одессе три года спустя: где результаты расследований?" прошли в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе...»
Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что вскоре вновь может оказаться "виновником всех бед" по версии некоторых российских телевизионных журналистов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook...»
В правительстве Испании ввели должность так называемого "секс-короля" – человека, ответственного за повышение рождаемости в стране. Теперь эти обязанности будет выполнять сенатор Эдельмира Баррейра...»