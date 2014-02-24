Значение имени Мария

31 января 2017, вторник, 13:45 – ИА СОЧИ-24



Значение имени Мария

Женское имя Мария – одно из популярнейших как в России, так и во всем мире. В переводе с древнееврейского оно означает "любимая", а по другой версии – "печальная".Пожалуй, самая известная Мария – это Богородица, Богоматерь, Пресвятая Дева, земная мать Иисуса Христа. На протяжении столетий мир волнует трагическая история женщины, которая растила сына, зная о том, что его отнимут у нее и предадут мукам. В сознании людей имя Мария с давних времен является воплощением лучших человеческих качеств, таких как порядочность, доброта, надежность, активность, гуманность.Это имя часто встречается в русских народных сказках, а также оставило свой значительный след в литературных произведениях, науке и искусстве.Всем нам хорошо знакомы вымышленные персонажи – Марья-Искусница, Машенька, Марья-Моревна. История сохранила имена реальных героинь – это Мария Медичи, Мария-Антуанетта, Мария Федоровна Романова, Мария Склодовская-Кюри, Мария Каллас... Маленькая Маша – добрая, нежная, спокойная девочка. Она светлый лучик и неиссякаемый источник радости для родителей.Машенька с удовольствием помогает маме и бабушке. Ее любимое занятие – нянчить младших ребятишек. Она любит подвижные игры, читать стихи, танцевать. В школе Маша прилежная и ответственная ученица, она хорошо успевает по всем предметам. В дружбе Мария весьма избирательна. Она дружит не со всеми девочками, а лишь с несколькими закадычными подружками, которых ревнует к другим одноклассницам. Между тем в классе Марусю любят все: отзывчивая и добрая девочка готова поделиться всем, что у нее есть.Мария очень ранима и тяжело переживает любую критику в свой адрес. Девушка с таким именем не выносит несправедливости по отношению к себе. В то же время в ее характере присутствует твердость и достоинство.Маша – девушка необычайной душевной теплоты. С детства у нее проявляется сочувствие к людям и готовность помочь попавшему в беду человеку. Это самая лучшая подруга, которую только можно пожелать.В жизни выдающегося актера театра и кино Андрея Миронова имя Мария было судьбоносным. Так звали его мать – актрису Марию Владимировну Миронову. И так зовут его дочерей – родную Марию Миронову и удочеренную во втором браке Марию Голубкину.Примечательно, что обеих наследниц великой актерской династии до сих пор часто путают. Их зовут одинаково, они обе актрисы, звезды российского кинематографа. Кроме того, обе Маши почти ровесницы и даже немного похожи между собой.Примечательно, что в детские годы девочки не дружили. Маша Голубкина и Маша Миронова начали общаться, лишь повзрослев. Сводные сестры даже стали коллегами по съемочной площадке, сыграв подруг в фильме Павла Лунгина "Свадьба". Человек с таким именем обладает редкостной способностью к самопожертвованию. Мария как никто другой способна посвятить себя мужу, детям, друзьям, любимому занятию.Поступив в Школу-студию МХАТ, будущая знаменитая актриса театра и кино Мария Порошина познакомилась со студентом третьего курса Юрием (Гошей) Куценко. Между молодыми людьми вспыхнул роман. Вскоре они поженились. Однако семейная жизнь у Маши с Гошей не сложилась. Несмотря на то, что Порошина родила Куценко дочь Полину, через пять лет пара рассталась.Тем не менее между бывшими супругами сохранились добрые отношения. Более того – уже после расставания они стали коллегами по съемочной площадке. В одной из сцен кинокартины "Ночной дозор" Мария Порошина, которая исполнила роль волшебницы Светланы, играла вместе с Гошей Куценко.Известие о том, что в этом фильме снимается ее бывший муж, стало для Порошиной полной неожиданностью. К слову, Куценко также не подозревал, что окажется на одной съемочной площадке с Марией. Однако бывшие супруги смотрелись в кадре столь органично, что у всех окружающих возник вопрос: какие же взаимоотношения на самом деле связывают их после развода? Ответ на этот вопрос прозвучал в одном из интервьюМарии Порошиной.Действительно, мы попытались сохранить такие отношения… Ну, "дружеские" – говорить глупо, когда у нас есть общий ребенок... Гоша – замечательный актер, и с ним работать приятно. Он хороший партнер, выдумщик, фантазер... Это все неожиданно получилось, что мы с ним в таких сценах играли… как бы любовных, нелюбовных, как их назвать – не знаю.Со своим нынешним супругом, актером Ильей Древновым Мария Порошина познакомилась в театре "Ленком", куда пришла посмотреть спектакль. Так получилось, что в зрительном зале их места оказались по соседству. Сначала Илья и Мария подружились. Затем крепкая дружба переросла в любовь, а позже и в супружеский союз. В браке с Древновым у актрисы родились три дочери: в 2005 году – Серафима и в 2010-м – Аграфена, в 2016 -м – Глафира.Мария на редкость умна. Она проявляет склонность к философии. Такие женщины могут быть прекрасными экстрасенсами, психоаналитиками, гадалками, знахарками.Мария порой бывает излишне упряма. Если она не согласна с чьей-то точкой зрения, то немедленно бурно выражает свой протест. Личные неудачи ее расстраивают, но большой трагедии она из них не делает – собирается с силами и начинает все сначала.Круг деятельности Маши чрезвычайно широк, и везде она на своем месте. Однако наиболее полно она проявляет себя в профессиях, требующих максимальной самоотдачи – например, врач, учитель, актриса. С самого детства обладательница этого имени привыкла все свои проблемы решать самостоятельно. не взваливая их на чужие плечи. Мария твердо стоит на земле. Эта женщина живет по средствам. Она умеет копить деньги, но не зависит от них.Несмотря на востребованность на работе, главной заботой Марии была и остается ее собственная семья. Всю себя эта женщина посвящает детям, трогательно заботится о них – даже о выросших. При этом муж бывает отодвинут ею на второй план.Тем не менее супругу Маша верна и готова везде за ним следовать. Она никогда не даст любимому человеку повод для упреков или подозрений. Муж и дети благодарно отвечают ей преданностью и послушанием.По мнению астрологов, счастье в браке ждет Марию с Александром, Анатолием, Андреем, Василием, Власом, Вячеславом, Данилой, Захаром, Иваном, Макаром, Мстиславом, Романом, Святославом, Федором. Сложности в отношениях вероятны с Брониславом, Валерием, Всеволодом, Ефимом, Зиновием, Лавром, Львом, Ростиславом.

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