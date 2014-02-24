Значение имени Олег

20 февраля 2017, понедельник, 16:58 – ИА СОЧИ-24



Значение имени Олег

Олег – красивое, хорошее имя большого, простого и надежного человека. В наши дни его дают мальчикам не слишком часто, и в основном в крупных городах.Это весьма почитаемое на Руси имя русско-германского происхождения в переводе со скандинавского означает "священный". Покровителями всех Олегов считается святой Олег Брянский. В XIII веке он принял постриг под именем Василий в Брянском Петропавловском монастыре, где проводил строгую жизнь подвижника.Святой Олег славился благочестием и смирением. За благословением на поклонение к Олегу Брянскому приходили люди из разных городов Руси. Князь-воитель Олег, прозванный Вещим, с битвами доходил до священного Царьграда. В знак своей победы он оставил над воротами города свой щит.В детстве маленький Олежек легко поддается постороннему влиянию и частенько попадает в различные переделки. Он может быстро перенять чужие дурные привычки, поэтому родителям надо следить за окружением мальчика.Благодаря своей усидчивости Олег хорошо учится по всем предметам.Наиболее значительных успехов обладатель этого имени достигает в точных науках.Олег очень привязан к своим родителям. Мать является для него идеалом женщины. Ее мировоззрение так прочно укореняется в сознании Олега, что в ином взгляде на жизнь он не нуждается. Выбирая жену, в будущей спутницеон ищет черты характера, свойственные матери. Если супруга Олега не сможет понять этой тонкости, это может привести к конфликтам.Знаменитый актер театра и кино Олег Янковский вырос в небогатой семье. Его мамаМарина Ивановна была бухгалтером. Несмотря на то, что Янковские с тремя сыновьями ютились в 14-метровой комнатушке, семья сохранила богатую дореволюционную библиотеку, говорила на иностранных языках, взахлеб читала, а по вечерам принимала у себя гостей.В молодости мама Олега грезила балетом, но родители воспротивились ее желанию заниматься творчеством. Однако свою страсть к сцене Марина Ивановна смогла передать сыновьям.Мама также воспитала в младших Янковских преданность семье. "Если решил жениться, то уж на всю жизнь", – говорила она. На втором курсе театрального института Олег Янковский познакомился с Людмилой Зориной, которая была на год его старше. Девушка была не только красивой, но и талантливой. Вскоре они поженились.В 1973 году Олег Янковский отправился работать в Московский театр Ленинского комсомола. А вот его супруга ради него пожертвовала карьерой и посвятила свою жизнь мужу. Янковский всегда говорил, что самой большой удачей в жизни считает свою семью. По словам Олега Ивановича, если бы его попросили выбрать семью или карьеру, он бы, не задумываясь, отдал предпочтение первому.Сын Филипп и его супруга Оксана Фандера подарили старшим Янковским двоих внуков – Елизавету и Ивана. Они также стали продолжателями знаменитой актерской династии. С детства Олег проявляет противоречивый характер. Он никогда не знает наверняка, чего хочет.И это не каприз – просто зачастую Олегу бывает очень трудно сделать выбор. Родителям стоит не только подсказывать ему верное решение, но и научить сына принимать егосамостоятельно.Олег невероятно трудолюбив, упорен, принципиален и сосредоточен.Он принципиален и готов до победного конца отстаивать свое мнение, даже если не прав. Чтобы настоять на своем, может дойти до занудства и на этом праведном пути нажить себе множество врагов.Олег с рождения наделен чувством превосходства над окружающими. По этой причине его не выносят неудачники и люди с уязвленным самолюбием.Этот мужчина добр и старается не причинять боли другим. Однако и помыкать собой он не позволит.У Олега аналитический склад ума. Его можно назвать практичным романтиком или романтичным практиком – довольно редкое, но привлекательное сочетание человеческих качеств.Обладатель имени Олег зачастую выбирает профессии, требующие самостоятельности, точности и четкости. Из него получится прекрасный математик, IT-специалист, юрист, следователь, преподаватель точных наук.Олег расположен к индивидуальному труду. Ему свойственно оригинальное мышление и независимые взгляды. Успешное выполнение работы для него дело чести.С ранней молодости обладатель этого имени пользуется успехом у женщин, однако в любовный водоворот бросаться не спешит. Гораздо больше Олегу нравится проводить время в компании друзей. С возрастом его связи с друзьями слабеют, а семейная жизнь Олега стабилизируется.Олег страстен и эротичен. Однако он избегает длительных отношений, постепенно ведущих к браку. Ему не хватает нежности и вдохновения – близость с женщиной для него не более чем приятное развлечение. Общаясь с женщинами, Олег сразу берет инициативу в свои руки, поэтому девушкам довольно трудно устоять под давлением и натиском этого уверенного в себе и властного мужчины.Такой мужчина часто увлекается, но быстро угасает.В представительницах прекрасного пола ценит прежде всего индивидуальность, поэтому ищет неординарную избранницу.Чтобы удержать Олега, его возлюбленной необходимо окружить себя ореолом загадочности и поддерживать интригу. В умную, таинственную и женственную девушку, умеющую правильно подать себя в обществе, Олег может влюбиться всерьез и надолго. Женится Олег исключительно по любви, семейные отношения он строит на равноправии.Однако с утратой любовного чувства может уйти из семьи в поисках новой страсти.Знаменитый актер, режиссер, художественный руководитель МХТ Олег Табаков и актриса театра и кино Марина Зудина поженились в 1995 году. Их браку предшествовал десятилетний роман, вспыхнувший между женатым Табаковым и его ученицей.От первого брака у актера двое детей и трое внуков, которые старше его младших детей от брака с Зудиной.Про свой уход из прежней семьи Табаков позже рассказывал так: "Как ни банально это звучит, пришла любоф-ф-ф…".Здоровье у Олега крепкое. Возможно, этому способствует то, что он рано начинает его укреплять, с детства занимаясь спортом. При этом Олег не прочь выпить, однако в нетрезвом виде становится трудноуправляемым.По мнению астрологов,этим именем следует называть мальчиков, рожденных под знаками Водолея, Козерога, Овна и Весов. Не стоит давать это имя Рыбам, Тельцам и Скорпионам. Счастье в браке ждет Олега с Антониной, Ларисой, Лесей, Майей, Мартой, Натальей, Риммой, Светланой, Серафимой, Софьей, Татьяной, Эллой. Неудачным может оказаться союз с Ангелиной, Варварой, Верой, Дарьей, Екатериной, Елизаветой, Ниной, Ольгой, Оксаной.

СОЧИ 24