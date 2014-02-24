Значение имени Полина

19 января 2017, четверг, 18:29 – ИА СОЧИ-24



Значение имени Полина

Полина – краткая форма греческого имени Аполлинария. Оно произошло от мужского имени Аполлинарий, что переводится как "посвященный Аполлону", богу солнца и покровителю искусств.Это светлое и теплое женское имя происходит от греческого слова "многозначительная". В переводе с латыни Полина означает "маленькая".В детстве Поля чуткая, отзывчивая и покладистая девочка. Она мила и приветлива, всегда найдет утешительные слова, чтобы успокоить, посочувствовать.Ей чуждо чувство зависти, она всегда готова порадоваться за других людей. Можно сказать, что Полину переполняют любовь к людям и ко всему окружающему миру.В школе Полечка первая помощница учителя. В отношениях со сверстниками девочка с таким именем тактична и обходительна. Она никогда никого не обидит ни словом, ни делом.Взрослая Полина обладает исключительным вкусом. Обладательница этого имени любит красивые наряды, но при этом не транжирка. Из соображений экономии она скорее сама сошьет себе платье, нежели купит его в магазине.В любом деле Полина надежна и обстоятельна. Окружающие порой злоупотребляют этим, взваливая на плечи Поли все свои заботы. К тому же Полина бескорыстна и бесхитростна – она, как ребенок, радуется любому проявлению заботы и искренне благодарна даже за самый простой подарок.Женщина с таким именем покладиста и великодушна. Это уравновешенный человек, сочетающий в себе серьезность и веселый нрав. В людях она старается видеть только хорошее. Даже заметив, что супруг оказывает знаки внимания ее лучшей подруге, Поля найдет оправдания для обоих. Однако злоупотреблять терпением Полины все же не стоит.Обычно выдержанная и доброжелательная участница телепроекта "Фабрика звезд" и конкурса песни "Евровидение-2015"Полина Гагарина недавно была возмущена бестактностью журналистов и поклонников. Певица даже пришлось закрыть комментарии на своей странице в социальной сети.По словам артистки, она устала от того, что все обсуждают ее округлившиеся из-за беременности формы. Полина призналась, что решила закрыть функции комментирования своих публикаций, поскольку не все поклонники поддержали ее."Спрашивать меня бесконечно под каждым постом один и тот же вопрос – бессмысленно, я с вами свою личную жизнь обсуждать не собираюсь... Все-таки осмелюсь попросить у вас разбудить в себе чувство такта", – написала певица на своей странице в социальной сети, сопроводив свой пост хештегом "достали". Примечательно, что сама певица не прочь пошутить над своим интересным положением. Как писали Dni.Ru, в финале пятого сезона шоу "Голос" ведущий Дмитрий Нагиев, представляя наставников, заявил: "Слово предоставляется доброй Фрекен Бок нашего проекта Полине Гагариной". "Если, Дмитрий, под фразой "Фрекен Бок" Вы подразумеваете, что я стала шире, то что поделаешь", – рассмеялась артистка. Выйдя замуж, Полина становится опорой всей семьи. Она гостеприимная хозяйка, заботливая жена и мать.Интересы близких она всегда ставит выше своих собственных.Ей абсолютно чужды флирт и измены.Карьера Полю также не привлекает – она предпочитает работу, позволяющую ей как можно больше времени проводить с родными дома. При этом из нее может получиться хороший журналист, пиарщик или рекламный агент.Все Полины – очень хорошие мамы.Они много внимания уделяет воспитанию детей, заботятся об их образовании. Женщины с таким именем охотно посещают родительские собрания и активно участвуют в работе родительских комитетов.Женщина по имени Полина обаятельна и очень контактна. Она непринужденно держится в обществе и легко поддержит разговор на любую тему.Не все знают, что известную певицу Пелагею Ханову при рождении назвали Полиной. Однако это произошло случайно. Так имя девочки записала в метрике сотрудница ЗАГСа вопреки желанию ее родителей, мечтавших назвать ребенка в честь прабабушки – Пелагеей. Ошибка была исправлена лишь при выдаче паспорта. Несмотря на свою покладистость, девушка по имени Полина не спешит разбрасываться лестными отзывами в адрес окружающих. Если она и даст кому-то хорошую оценку, то постарается быть объективной. Это означает, что этот человек действительно дорог поле и заслуживает ее уважения.Закончив школу, будущая актриса Полина Агуреева в 1993 году подала документы во все театральные вузы Москвы. К радости девушки, она прошла сразу в четыре учебных заведения. На одном из последних вступительных испытаний в ГИТИСе удачливая абитуриентка познакомилась со знаменитым театральным режиссером Петром Фоменко, который в тот год как раз набирал курс в этот вуз.Мастер настолько заразил девушку своим энтузиазмом, что другие варианты обучения она сразу отмела в сторону. Все студенческие годы Агуреева относилась к своему педагогу с уважением и даже с обожанием.Смерть любимого учителя произвела на актрису неизгладимое впечатление, граничащее с шоком. По словам, Полины, она ходила, выступала и вообще жила, словно оживший робот. Артистка все делала "на автопилоте", не задумываясь и не вкладывая эмоции. По мнению астрологов, семейное счастье ждет Полину с Александром, Виталием, Денисом, Ефимом, Константином, Юрием. Сложности в отношениях возможны с Анатолием, Вадимом, Игорем.

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