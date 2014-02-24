Значение имени Роман

16 февраля 2017, четверг, 13:59 – ИА СОЧИ-24



Значение имени Роман

Имя Роман вот уже более 15 лет входит в топ-30 самых популярных имен России. За последний год внимание к нему несколько выросло, достигнув максимума в ноябре 2016 года.Имя Роман древнеримского происхождения. Изначально название города Рим было дано от имен братьев Ромула и Рема. Роман – это вариант произношения Ромул. В переводе с латинского слово "романус" означает "римский", "римлянин", "из Рима".Маленький Рома очень обаятельный ребенок. Мама и бабушка обожают своего славного малыша. Роману при этом не нравится выглядеть "маменькиным сынком". По этой причине, едва повзрослев, при посторонних он держится в родными нарочито резко и даже грубо.Ромочка на редкость подвижный мальчик. Терпеливость не его конек, он стремится получить все сразу. Мысли у Ромы бегут впереди его возможностей, поэтому он постоянно отвлекается, быстро переключает свое внимание. Родителям придется с этим смириться – слишком строгое воспитание и жесткие рамки лишь вынудят Романа изобретательнее скрывать свои промахи. В школе у Романа зачастую также возникают проблемы. Невыученные уроки, потасовки со сверстниками, разбитые стекла, прогулы – неприятности сыпятся на мальчика едва ли не каждый день. Однако родителям Ромы не стоит стараться сделать из него прилежного ученика, дабы не мешать сыну проявлять свое "я". Рома изображает из себя эдакого крутого парня. Ему нравятся жесткие виды спорта: борьба, каратэ, бокс. Родителям не следует поощрять эти увлечения – у их отпрыска и так сильная воля и склонность к риску.Кроме того, Роман не чужд жестокости. Он никогда не забывает нанесенных ему обид. Рома испытывает внутреннее удовлетворение, узнав о несчастьях, обрушившихся на его обидчиков.У такого человека отличная память, он мгновенно схватывает все на лету. Несмотря на то, что Роман любит все новое, ему бывает трудно доводить начатое дело до конца. Его все время что-то отвлекает – то болезни, то новые увлечения.Обладатель этого имени каждый раз с пылом бросается на реализацию очередной грандиозной затеи, но ему требуются огромное терпение и выдержка, чтобы добиться результата. Если же Роману это удается, результат будет поистине впечатляющим.Известный российский предприниматель, миллиардер, бывший губернатор Чукотки Роман Абрамович совсем маленьким ребенкомостался сиротой. Мама ушла из жизни, когда Роману был год, а в четыре года он лишился и отца – Абрамович-старший погиб из-за аварии на стройке. Мальчика взяли на воспитание родственники.Несмотря на прекрасные организаторские способности, молодой человек так и не закончил вуз. Зато в конце 80-х Абрамович взялся за малый бизнес – сначала занялся производством, затем перешел на торговые и посреднические операции, а позже переключился на нефть. По слухам, тесное общение с Борисом Березовским и семьей Бориса Ельцина помогло молодому бизнесмену заполучить нефтяную компанию "Сибнефть". В 2003 году Роман Абрамович купил за 140 миллионов фунтов стерлингов английский футбольный клуб "Челси". Эта громкое приобретение сделало удачливого предпринимателя самой популярной российской знаменитостью.А еще через два года Абрамович провел свою главную сделку – за 13,1 миллиардов долларов продал75,7% акций "Сибнефти""Газпрому". Благодаря этой сделке Абрамович установил рекорд, три года подряд оставаясь на вершине российского списка Forbes с состоянием около 20 миллиардов долларов. С тех пор Абрамович живет в Великобритании.Бизнесмен приобрел дорогую лондонскую недвижимость, включая два особняка в престижном районе Белгравия.Его новая яхта, 163,5-метровая Eclipse, стоит не менее 475 миллионов долларов. По оценкам экспертов, повседневные расходы российского миллиардера, помимо трат на футбол, сейчас должны составлять как минимум 60–70 миллионов долларов в год. Мужчина с таким именем немного легкомысленный, слегка бесшабашный. Оказавшись в сложной ситуации, он не станет искать выход, а предпочтет пустить дело на самотек. Затем, махнув рукой на то, что не получилось, тут же примется за другое дело, абсолютно не сожалея об упущенных возможностях.Обладатель имени Роман оптимист по натуре. Он остроумен и самолюбив. Такой мужчина во всем старается увидеть положительную сторону. На грустные же события в жизни он предпочитает смотреть с юмором.Роман настоящий первопроходец, он обожает путешествия и приключения. А они буквально притягиваются к нему: даже будничный поход по магазинам может обернуться для Ромызапоминающимся событием.Роман превыше всего ценит свободу. Он способен на спонтанный поступок. Например, может внезапно переехать в другую страну, или же неожиданно для всех поменять свои прежние предпочтения.Обладатель этого имениочень коммуникабельный человек,очень легко идет на контакт и быстро находит общие темы для разговора даже в совершенно новой и незнакомой компании. Он предпочитает профессии, связанные с общением с людьми.Кроме того, у него ярко выраженные способности к искусству. Мужчин по имени Роман часто можно встретить среди актеров, режиссеров, менеджеров по продажам, рекламе.Рома веселый и щедрый человек. По такому парню девушки сходят с ума. Сам Роман чаще всего однолюб, сторонник семейных ценностей.Ему довольно трудно найти свою единственную половинку.Рома не женится до тех пор, пока не убедится, что его избранница готова полностью посвятить ему жизнь, раствориться в нем.Встретив любимую, Роман бережет ее пуще глаза, надеясь что суженая поможет ему сохранить верность своим идеям и воплотить их в жизнь.По мнению астрологов, для Романа удачным будет брак с Анной, Валентиной, Еленой, Клавдией, Любовью, Майей, Марией, Софьей. А вот отношения с Варварой, Зинаидой, Зоей, Маргаритой, Ниной складываются у обладателя этого имени непросто.

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