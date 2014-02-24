Значение имени Светлана

10 января 2017, вторник, 14:59 – ИА СОЧИ-24



Значение имени Светлана

Светлана – на редкость теплое и ласковое имя. Оно звучит, словно светлая мелодия.Светлана имя славянского происхождения, оно означает "светлая", "чистая". Это женский вариант редко встречающегося мужского имени Светлан. При крещении Светлану нарекают на греческий лад – Фотина. Имя Светлана было очень распространено в нашей стране в прошлом столетии. Расцвет популярности этого имени пришелся на советский период отечественной истории. Несмотря на то, что сейчас в крупных городах частота его применения постепенно убывает, и по сей день имя Светлана неизменно входит в первую десятку у россиян, уступая лишь Елене, Наталье, Ольге, Татьяне и Ирине.Маленькая Света – очень активная и общительная девочка, при этом чистюля и аккуратистка. При этом с раннего детства Светочка словно соткана из сплошных противоречий. Выражение "лед и пламень" – это про нашу героиню.Жизненный путьСветланы Аллилуевой, единственной дочери "вождя всех времен и народов" Иосифа Сталина, может стать основой сюжета авантюрного романа. Ее биография включает в себя 39 смен места жительства. Можно сказать, что вся история жизни Аллилуевой – это ее бесконечные отъезды на Запад и возвращения в СССР, а также многочисленные браки и романы.При этом каждый раз Аллилуева словно пыталась выйти из тени своего отца. И тем не менее, в мировую историюдочь Сталина вошла после того, как в 1967 году опубликовала книгу своих мемуаров "Двадцать писем другу". В ней Светлана рассказала об отце и об укладе кремлевской жизни. Родителям маленькой Светы нужно хорошенько подумать, какой бы они хотели видеть свою дочь. Именно им предстоит взять на себя ответственность за ее судьбу, потому что их девочка в равной степени открыта и добру, и злу.Можно сказать, что Светлана лепит себя сама. Точнее, ее создают окружающая обстановка и близкое окружение. Можно сказать, что счастье – в самой Светлане.Одну из красивейших актрис российского театра, кино и телевидения, Светлану Ходченкову в раннем детстве мама привела на кастинг нового фильма. Однако Свете не повезло – для участия в съемках утвердили другую девочку. Ходченковой пришлось на время отказаться от мечты стать актрисой. В школьные годы она хотела стать ветеринаром, но вскоре поняла, что терпеть не может химию и биологию, а один вид крови вызывает у нее панику.После школы неожиданно для всех, и прежде всего для себя, будущая звезда кино поступила в Институт мировой экономики. Она до сих пор не понимает, почему сделала такой выбор. Однако девушка успешно сдала вступительные экзамены и оказалась в списках студентов. Но в этом вузе Светлана Ходченкова не задержалась. Не дождавшись окончания первой сессии, девушка перевелась в другой институт. Там ей показалось, что факультет рекламы – более творческий и близкий к искусству. Но и здесь Свету постигло разочарование – как и на экономическом факультете, здесь в учебе главными оставались все те же ненавистные ей цифры.После многих бесплодных попыток найти себя Светлана решила поступить в Щукинское училище. Перед вступительными экзаменами будущая артистка посещала двухмесячные подготовительные курсы при "Щуке". Девушка решила ничего не говорить маме о своих планах. Дело в том, что та искренне полагала, что без связей и знакомств в таком учебном заведении ее дочери ничего "не светит", и Ходченкова опасалась, что мама отговорит ее от поступления.Тем не менее, пройдя все вступительные испытания, Светлана все-таки поступила в училище. Примечательно, что из всех абитуриентов, с которыми будущая звезда кино занималась вместе на подготовительных курсах, в списки студентов попала лишь она. Можно сказать, что Света соткана из противоречий и контрастов. Женщина с таким именем, как правило, красива, но ее личная жизнь складывается непросто. Она очень высокого мнения о себе, но при этом учится средне.Очень ценным душевным качеством Светланы является ее бесконечная доброта к людям. Но несмотря на это, она любит ими командовать. При этом властность этой девушки прекрасно уживается с отходчивостью. Поэтому, не взирая на случающиеся перепады настроения, со Светочкой всегда легко, тепло и уютно.Девушка по имени Света – кокетка. Общению с подругами она скорее предпочтет компанию мужчин.С женщинами Светлане находить общий язык сложнее. Но при этом к сильной половине человечества Светлана относится с легким недоверием, убежденная, что полностью полагаться на мужчин нельзя.Светлана всегда находит время позаботится о своей семье. Общественное мнение ее мало беспокоит – на разного рода сплетни и слухи она не обращает никакого внимания. Порой может показаться, что Свете даже нравится, когда о ней судачат – это тешит ее тщеславие.В жизни Светланы преобладают духовное начало, чистота помыслов и устремлений. При этом она доброжелательна, интеллигентна, тонка и легка на подъем. Можно сказать, что Светочка всегда там, где ее ждут. Светлана благотворно влияет на окружающих. Для нее очень важна душевная связь с близкими людьми. Света как никто другой способна помочь добрым словом и нужным, а главное, своевременным советом. Она очаровывает постепенно и будто бы незаметно – с этой девушкой-загадкой не придется скучать.Светлана никогда не навязывается мужчине. Но если он попался на ее крючок, она способна полностью отдаться ему, не ставя никаких условий. А порой Свете даже нравится быть "глиной" в руках любимого.При этом внешние данные партнера для Светланы не имеют никакого значения. В первую очередь, девушка с таким именем в она ценит в партнере страстность, опыт и умение доставить наслаждение.До замужества Света постарается убедиться в том, что ее избранник – достойный человек и испытывает к ней настоящие чувства. К родственникам супруга женщина с таким именем проявляет чуткость и дипломатичность – не удивительно, что в ответ те относятся к ней с уважением и любовью.Светлана очень привязана к своим детям. Она сделает все от нее зависящее, чтобы дать им самое лучшее образование. При этом она идеальная хозяйка, образцовая жена и мать.По мнению астрологов, пылкой натуре Светланы близки мужчины по имени Вадим, Эдуард, Юрий, Игорь, Виктор, Артем, Борис, Евгений и Владимир. А вот союз Светы с Александром, Глебом, Дмитрием, Михаилом или Станиславом удачен далеко не всегда.

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