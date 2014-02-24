Значение имени Вера

14 февраля 2017, вторник, 18:29 – ИА СОЧИ-24



Значение имени Вера

Несмотря на существование созвучного греческого имени, имя Вера – исконно русское. Родственное ему латинское слово "верус" означает "вера", "верование", "истина".Вера, надежда, любовь – три главных добродетели в христианстве. Поэтому в России особо почитаются мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София, жившие во II веке.Именины Вера отмечает один раз в году – 30 сентября. Этот день называется всесветными бабьими именинами – с давних пор на Руси было принято устраивать женские посиделки, девичники, чаепития.Эта спокойная рассудительная девочка поражает взрослых своих логическим умом. С самого раннего детства Вера проявляет практичность, а порой даже меркантильность.Девочка с таким именем обожает копилки и коллекции мелких безделушек. Потерянная мамой булавка или бусинка зачастую впоследствии найдена среди игрушек Верочки.Верочка всегда готова понянчить младших братика или сестричку. Среди ровесников друзей у нее мало, а близких подруг чаще всего вообще нет.В школе эта девочка учится хорошо. Вера практична и обладает хорошими организаторскими способностями. Она умеет трезво оценивать ситуацию, проявляя сообразительность.Обладательница этого имени – правдивая и благосклонная личность. Вера умна и рассудительна, склонна к практичности. Она не теряет времени на фантазии, а стремится на деле реализовать свои цели.Несмотря на добрый характер, Вера способна действовать жестко. Эта женщина очень ревнива и обидчива. Если Вера ушла от мужа по минутному порыву, она никогда к нему не вернется.При всей внешней хрупкости у актрисы и режиссера Веры Глаголевой твердый и даже жесткий характер. Она относится к тем людям, которые не могут долго сидеть без дела. Коллеги знают: благодаря своему упорству Глаголева всегда добивается поставленных целей.Такую же твердость духа актриса демонстрирует и в личной жизни. Несмотря на то, что семейный союз с режиссером Родионом Нахапетовым распался, Глаголева нашла в себе силы начать жизнь с чистого листа.С бизнесменом-судостроителем Кириллом Шубским Глаголева счастлива уже много лет. Супруг очень любит их общую дочь Настю и прекрасно ладит с дочерьми Веры от первого брака. В рабочем коллективе такая женщина ведет себя сдержанно. Благодаря своей вдумчивости, она не совершает ошибок, которые могли бы привести к конфликтам с коллегами.Однако увлеченность работой обладательница этого имени демонстрирует редко. Чаще всего труд для Веры лишь средство заработка денег, а не смысл жизни.У Веры хорошо развиты музыкальные способности. Она легко обучается игре на самых разных музыкальных инструментах. Такой девушке прекрасно подойдут профессии биолога, инженера, учителя, скульптора или актрисы.В общении с мужчинами Вере необходимо постоянно чувствовать их ласку, доброту и душевное тепло. Не стоит ждать от нее проявлений страсти и бури эмоций: такая женщина создана для нежных и теплых отношений.При этом для Веры важны финансовые блага. Ее невозможно заинтересовать пустыми обещаниями и не подкрепленными поступками фантазиями.Известная актриса и певица Вера Брежнева является эталоном женственности и красоты для миллионов мужчин. Но такой она была не всегда. История успеха Веры Брежневой – это воплощение в жизнь сказки о гадком утенке, превратившемся в прекрасного лебедя. В школу будущая звезда ходила всегда в одной и той же одежде. При этом у Веры была весьма неприметная внешность. Эта серая мышка совершенно не выделялась на фоне ровесниц.Однако артистизма юной Вере при этом было не занимать. Свои первые роли она блестяще исполнила в детском саду на утренниках. Несмотря на то, что у родителей будущей артистки не было возможности оплачивать ей занятия в творческих кружках и студиях, талантливая девочка всегда была в центре внимания окружающих. В школе Вера Брежнева продолжила развивать свой артистический талант. Девушка активно принимала участие во всех представлениях и концертах.В июне 2002 года в Днепропетровск, где жила Вера Брежнева, приехала с концертом группа "ВИА Гра". Это событие стало судьбоносным для девушки. Во время исполнения песни"Попытка № 5" всех желающих спеть вместе с солистками группы пригласили из зала на сцену. Эффектную фигуру, ритмичные движения и хороший слух Брежневой заметил продюсер Дмитрий Костюк. С этого момента началось восхождение будущей звезды. Вскоре фотографии Веры Брежневой украсили обложки глянцевых журналов. В этой ослепительной блондинке никто не смог бы узнать прежнего "гадкого утенка". Состав "ВИА Гры" 2003 года журналисты и поклонники назвали "золотым". В феврале того же года в эфир вышла песня, а затем и клип"Не оставляй меня, любимый", на протяжении семи месяцев не покидавшие первые строчки хит-парадов. И по сей день творческий союз Анны Седоковой, Надежды Грановской и Веры Брежневой считается самым плодотворным в истории группы.Согласно зрительскому голосованию, клип на песню"Не оставляй меня, любимый"признали лучшим за последнее десятилетие. Обладательница имени Вера редко выбирает спутника жизни среди сверстников – она предпочитает им мужчин постарше. Вера может не испытывать к своему избраннику пылких чувств, но всегда проявляет заботу о нем.Брак Веры, как правило, складывается удачно.Будучи сторонницей пуританской морали, детей она воспитывает в строгости.В то же время Вера всю жизнь неосознанно ищет свой возвышенный идеал.С родственниками супруга у Веры складываются хорошие отношения. В частности, она прекрасно ладит со свекровью. При этом ей удается, не теряя достоинства, удовлетворять любые, даже самые невероятные претензии матери мужа.Обладательницы этого имени чаще других бывают предрасположены к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Кроме того, зачастую у Веры слабое сердце и нестабильная нервная система. Астрологи предупреждают: удачный брак ждет Веру с Александром, Афанасием, Георгием, Демьяном, Ильей, Михаилом, Мстиславом, Петром, Федором, Яковом. А вот в отношениях с Алексеем, Анатолием, Евгением, Захаром, Павлом возможны проблемы.

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