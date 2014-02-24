Значение имени Виктор

3 марта 2017, пятница, 13:46 – ИА СОЧИ-24



Значение имени Виктор

Это сильное и энергичное имя в переводе с латинского языка означает "победитель". История его происхождения уходит своими корнями в Древний Рим."Аве, Виктор!" – "Да здравствует победитель!" Так древние римляне приветствовали полководцев в дни их военных триумфов. К славянам имя Виктор пришло из Византии и со временем стало довольно распространенным.Маленький Витя очень добрый и доверчивый ребенок. Столкнувшись с обманом, очень огорчается и взывает к совести и благоразумию обидчика. Однако он незлопамятен и доверия к людям не теряет.Такой мальчик слывет шалуном: его так и тянет наприключения. Он без конца выдает самые невероятные идеи. Важно, чтобы родители помогли Вите выстроить их в соответствии с логическими законами. В противном случае с возрастом их сын может прослыть эксцентрическим человеком – эдаким бароном Мюнхгаузеном, чьи фантазии имеют мало общего с реальной жизнью. Но даже если со временем этот мальчик начнет более реалистично воспринимать окружающий мир, тяга к авантюрам у него останется навсегда.В школе далеко не все предметы даются Вите одинаково легко. Чаще всего этот ребенок тянется к гуманитарным дисциплинам, особенно к истории.Витя также любит уроки рисования и музыки. Родители зачастую воспринимают это как особую музыкальную или художественную одаренность мальчика. Они спешат тут же записать его в соответствующую секцию или кружок. Однако со временем Витя редко оправдывает возложенные на него старшим поколением надежды и, в конце концов, забрасывает творческие занятия.Легендарный лидер рок-группы "Кино", музыкант и киноактер Виктор Цой в конце 80-х он стал кумиром поколения Перестройки. С тех порон по праву считается феноменом отечественной рок-музыки.Явление, которое представляла группа "Кино" на постсоветском пространстве, было поистине уникальным. До сих пор проблемы, поднимаемые в песнях Цоя, продолжают волновать юные умы.В середине 70-х годов Виктор Цой посещал художественную школу. Окончив девятый класс, он поступил в Лениградское художественное училище имени Серова, чтобы стать художником-оформителем. Но страсть к рисованию быстро остыла, и Виктор был отчислен со второго курса за неуспеваемость. На сменуизобразительному искусству пришла музыка. Увлечение юноши современными ритмами оказалось невероятно сильным: чтобы купить двенадцатиструнную гитару, он потратил все деньги, которые родители оставили ему, уехав на отдых.Друзья вспоминали, как после этого на оставшиеся три рубля Витя купил беляшей и наелся их на голодный желудок. Последствия такого поступка были печальными и предсказуемыми – говорят, после этого случая Цой избегал жареных пирожков. Мужчина по имени Виктор чаще всего ярко выраженный сангвиник, с устойчивой психикой и высокой скоростью реакции. Однако и у него порой опускаются руки. Он сильно переживает свои неудачи становится раздражительным.Впро­чем, прямота и невероятное обаяние Виктора заставляют окружающих все ему прощать. И даже после самых сильных ударов судьбы такой мужчина способен начать все сначала.Виктор предпочитает работу, связанную с чем-то конкретным и осязаемым. Быть продавцом или трудиться в сфере услуг – не его конек. Он скорее предпочтет производить автомобили, мебель, одежду, строить дороги, дома, или трудиться в теплице.Для работодателя такой человек просто находка. Виктор обладает поистине "золотыми" для сотрудника качествами – пунктуальностью, терпением и основательностью.Он способен планомерно и усердно выполнять самую трудную и монотонную работу. Мужчина с таким именем – ярко выраженный трудоголик.Для Виктора очень важно как можно раньше найти дело своей жизни. Он может быть чиновником, литературным редактором, математиком, электриком, преподавателем в вузе.При этом он не стремится быть начальником. Витя вряд ли первым предложит какую-то инновацию на производстве, но всегда готов поддержать того, кто это сделает.У обладателя имени Виктор чрезвычайно развито чувство долга.Зачастую этим ловко пользуются коллеги по работе, садясь ему на шею.Интересы семьи для Виктора на первом месте. За своих родных и близких он будет стоять горой. Это заботливый, но строгий и требовательный отец.При этом Виктор всегда готов помочь супруге по хозяйству. Он с легкостью справляется с любой домашней работой. Это настоящий мастер на все руки. Такой мужчина способен устранить любую неполадку в электропроводке или кухонном кране.Виктор всегда готов прийти на помощь и теще с тестем. Умная, с сильным характером женщина сможет вить из такого мужа веревки.Однако при нелюбимой жене Витя не пропустит ни одной юбки. Чего греха таить: он знает о своем невероятном обаянии и умело им пользуется. В любви Виктор страстен, импульсивен, настойчив и, увы, непостоянен. Это настоящий дамский любимец. В своем воображении он создает идеальный образ женщины. Не найдя в ней воплощения своей мечты, он разочаровывается, а затем, вдохновившись новым прекрасным женским образом, снова испытывает судьбу.Мужчина по имени Виктор – истинный гурман. Из всех земных удовольствий он больше всего ценит вкусную еду. Кроме того, обладатель этого имени склонен к выпивке.По мнению астрологов, наиболее удачно складываются отношения Виктора с Валентиной, Галиной, Зоей, Инной, Клавдией, Ларисой, Любовью, Майей, Марией, Ниной, Оксаной, Ольгой. А вот в браке с Вероникой, Евгенией, Екатериной и Зинаидой возможны осложнения.

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