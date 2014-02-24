ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Значение имени Виктория

22 декабря 2016, четверг, 15:28 – ИА СОЧИ-24

Значение имени Виктория
Значение имени Виктория
Имя Виктория вот уже много лет неизменно входит в десятку самых популярных в России женских имен. Оно произошло от латинского слова victoria, что означает "победа".
Девушке, носящей имя Виктория, присущи напористость и упрямство. При этом Вика очень добрая и чрезвычайно влюбчивая.
Вика  обладает большими внутренними резервами. Она своевольна и упряма, с сильной волей и мужским складом ума, твердо стоящая на земле,
Родителям Виктории не стоит препятствовать ей в выборе профессии. Успех к этим женщинам приходит несколько поздновато, однако Вика обязательно его добьется благодаря своему упорству и усердию. Вике подойдут профессии, где результат будет зависеть от нее самой.Актриса, дизайнер и модель Виктория Бэкхэм начинала свою карьеру как певица. В середине 90-х она прославилась в качестве участницы знаменитой группы Spice Girls. После замужества и окончания певческой карьеры Виктория добилась успехов в других видах деятельности.В настоящее время она проектирует линию джинсов Rock & Republic и создает одежду под собственным брендом. Виктория  также выпустила собственные линии очков, сумок, драгоценностей и аромат Samantha Thavasa. В 2009—2010 годах коллекция Бекхэм была признана одной из лучших на Неделе моды в Нью-Йорке. При этом Виктория Бэкхем любит давать советы модным девушкам. Она полагает, что удачный образ начинается с дорогого нижнего белья. Кроме того, она рекомендует вкладывать деньги в вечно актуальную классику и дорогие аксессуары, а также ездить за обновками в Токио и Нью-Йорк. Обладательница имени Виктория с юных лет проявляет интерес к педагогической деятельности, поэтому из нее получится прекрасный учитель, воспитатель, научный работник. В медицине Вика также добивается успехов, например как врач-педиатр или медсестра.
У Виктории есть хорошие организаторские способности, из нее получится талантливый руководитель. Кроме того, она может попробовать себя в качестве манекенщицы или фотомодели. Но даже если Вика не ставит целью построить карьеру, роль домохозяйки ей также вполне подойдет.
Девушка с таким именем способна на искреннюю любовь. Однако к выбору спутника жизни Виктория подходит очень взвешенно.Со стороны это может показаться привередливостью, но на самом деле колебания Виктории связаны с ее природной нерешительностью. Даже после замужества Вика будет сомневаться в правильности своего выбора. Поэтому партнером Виктории должен стать чуткий и внимательный мужчина, который подарит ей уверенность в своих силах. Виктория в свою очередь отплатит любимому доверием и откровенностью.Виктория весьма темпераментная женщина. Она обладает привлекательной внешностью и природным обаянием. Немудрено, что она легко может вскружить голову любому мужчине.  В семейной жизни Виктория будет заботливой женой и хорошей хозяйкой. Однако она никогда не простит своему избраннику обман или неверность.Вика предъявляет к мужчинам высокие требования. И это неудивительно – ведь сама она выкладывается в любовном союзе полностью. Но даже после свадьбы супругу Виктории все время придется доказывать ей свою любовь, потому что Вика нуждается в постоянном подтверждении чувств. При любых несоответствиях своим ожиданиям она безжалостно рвет отношения.Виктория общительна, но настоящих друзей у нее, как правило, немного.
 Но если они есть – то верные, и на всю жизнь. В дружеских отношениях Вика не претендует на лидерство, легко соглашаясь на вторые роли. В дружбе прежде всего ценит красоту и благородство. При этом Виктория не переносит беспардонности со стороны подруг.Модель и телеведущая Виктория Лопырева всегда в поле зрения поклонников и журналистов. В СМИ регулярно появляются свежие новости о ней.
В 2011 году между Викой и продюсером Яной Рудковской
разразился скандал.Напомним, тогда красотки разругались в Сети из-за только что появившейся
 в Twitter странички Рамзана Кадырова. Девушки моментально поприветствовали Кадырова, но глава Чечни проигнорировал Лопыреву и внес в список друзей лишь Рудковскую.  
В результате между звездными блондинками вспыхнула словесная перепалка. Скандал разросся до таких масштабов, что представители шоу-бизнеса, принимая сторону одной из зачинщиц, стали выяснять отношения между собой. Между тем, аккаунт Кадырова оказался фейковым. Виктория –  искренняя и душевная девушка. Она с любовью относится не только к близким и друзьям, но и вообще ко всем окружающим людям.По мнению астрологов, крепкий союз ожидает Викторию с Василием, Виктором, Николаем, Александром, Антоном, Филиппом, Романом, Эдуардом. А вот в отношениях с Петром, Евгением, Степаном, Тимофеем, Сергеем, Михаилом, Артемом могут возникать сложности.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:15
"Московская кукушка" облила водой депутата Рады (видео)

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Александра Кужель плеснула стакан воды в лицо своего коллеги из Радикальной партии Игоря Мосийчука. Инцидент произошел во время съемок программы Шустер LIVE при обсуждении проекта бюджета на 2017 год...»

сегодня, 18:44
ФСБ задержала семерых боевиков в московском регионе

В московском регионе правоохранители задержали группу боевиков, которые являются членами группировки "Таблиги Джамаат"..»

сегодня, 18:43
Родители в шоке от приговора Карауловой

Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»

сегодня, 18:30
Захарова раскрыла секрет изгнания Савченко из ПАСЕ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»

сегодня, 18:29
Американцы издеваются над неудачницей Клинтон

Известный американский журнал GQ поставил Хиллари Клинтон в список наименее влиятельных людей. Как утверждают в издании, у них не было иного выбора после ее сокрушительного провала на выборах...»

сегодня, 18:29
Москва обрушилась на Киев за шутки о "Боярышнике"

В Министерстве иностранных дел России возмутились поведением украинских дипломатов..»

сегодня, 18:16
Москвичи штурмуют метро после серии ЧП

Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»

сегодня, 17:46
В семье Трампа случилось горе

Милка Милисавлевич работала в семье избранного президента США Дональда Трампа няней в течение восьми лет. Женщина скончалась на 86-ом году жизни...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:15
"Московская кукушка" облила водой депутата Рады (видео)

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Александра Кужель плеснула стакан воды в лицо своего коллеги из Радикальной партии Игоря Мосийчука. Инцидент произошел во время съемок программы Шустер LIVE при обсуждении проекта бюджета на 2017 год...»

сегодня, 18:44
ФСБ задержала семерых боевиков в московском регионе

В московском регионе правоохранители задержали группу боевиков, которые являются членами группировки "Таблиги Джамаат"..»

сегодня, 18:43
Родители в шоке от приговора Карауловой

Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»

сегодня, 18:30
Захарова раскрыла секрет изгнания Савченко из ПАСЕ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»

сегодня, 18:29
Американцы издеваются над неудачницей Клинтон

Известный американский журнал GQ поставил Хиллари Клинтон в список наименее влиятельных людей. Как утверждают в издании, у них не было иного выбора после ее сокрушительного провала на выборах...»

сегодня, 18:29
Москва обрушилась на Киев за шутки о "Боярышнике"

В Министерстве иностранных дел России возмутились поведением украинских дипломатов..»

сегодня, 18:16
Москвичи штурмуют метро после серии ЧП

Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»

сегодня, 17:46
В семье Трампа случилось горе

Милка Милисавлевич работала в семье избранного президента США Дональда Трампа няней в течение восьми лет. Женщина скончалась на 86-ом году жизни...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.