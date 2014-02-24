Значение имени Виктория

22 декабря 2016, четверг, 15:28 – ИА СОЧИ-24



Значение имени Виктория

Имя Виктория вот уже много лет неизменно входит в десятку самых популярных в России женских имен. Оно произошло от латинского слова victoria, что означает "победа".Девушке, носящей имя Виктория, присущи напористость и упрямство. При этом Вика очень добрая и чрезвычайно влюбчивая.Вика обладает большими внутренними резервами. Она своевольна и упряма, с сильной волей и мужским складом ума, твердо стоящая на земле,Родителям Виктории не стоит препятствовать ей в выборе профессии. Успех к этим женщинам приходит несколько поздновато, однако Вика обязательно его добьется благодаря своему упорству и усердию. Вике подойдут профессии, где результат будет зависеть от нее самой.Актриса, дизайнер и модель Виктория Бэкхэм начинала свою карьеру как певица. В середине 90-х она прославилась в качестве участницы знаменитой группы Spice Girls. После замужества и окончания певческой карьеры Виктория добилась успехов в других видах деятельности.В настоящее время она проектирует линию джинсов Rock & Republic и создает одежду под собственным брендом. Виктория также выпустила собственные линии очков, сумок, драгоценностей и аромат Samantha Thavasa. В 2009—2010 годах коллекция Бекхэм была признана одной из лучших на Неделе моды в Нью-Йорке. При этом Виктория Бэкхем любит давать советы модным девушкам. Она полагает, что удачный образ начинается с дорогого нижнего белья. Кроме того, она рекомендует вкладывать деньги в вечно актуальную классику и дорогие аксессуары, а также ездить за обновками в Токио и Нью-Йорк. Обладательница имени Виктория с юных лет проявляет интерес к педагогической деятельности, поэтому из нее получится прекрасный учитель, воспитатель, научный работник. В медицине Вика также добивается успехов, например как врач-педиатр или медсестра.У Виктории есть хорошие организаторские способности, из нее получится талантливый руководитель. Кроме того, она может попробовать себя в качестве манекенщицы или фотомодели. Но даже если Вика не ставит целью построить карьеру, роль домохозяйки ей также вполне подойдет.Девушка с таким именем способна на искреннюю любовь. Однако к выбору спутника жизни Виктория подходит очень взвешенно.Со стороны это может показаться привередливостью, но на самом деле колебания Виктории связаны с ее природной нерешительностью. Даже после замужества Вика будет сомневаться в правильности своего выбора. Поэтому партнером Виктории должен стать чуткий и внимательный мужчина, который подарит ей уверенность в своих силах. Виктория в свою очередь отплатит любимому доверием и откровенностью.Виктория весьма темпераментная женщина. Она обладает привлекательной внешностью и природным обаянием. Немудрено, что она легко может вскружить голову любому мужчине. В семейной жизни Виктория будет заботливой женой и хорошей хозяйкой. Однако она никогда не простит своему избраннику обман или неверность.Вика предъявляет к мужчинам высокие требования. И это неудивительно – ведь сама она выкладывается в любовном союзе полностью. Но даже после свадьбы супругу Виктории все время придется доказывать ей свою любовь, потому что Вика нуждается в постоянном подтверждении чувств. При любых несоответствиях своим ожиданиям она безжалостно рвет отношения.Виктория общительна, но настоящих друзей у нее, как правило, немного.Но если они есть – то верные, и на всю жизнь. В дружеских отношениях Вика не претендует на лидерство, легко соглашаясь на вторые роли. В дружбе прежде всего ценит красоту и благородство. При этом Виктория не переносит беспардонности со стороны подруг.Модель и телеведущая Виктория Лопырева всегда в поле зрения поклонников и журналистов. В СМИ регулярно появляются свежие новости о ней.В 2011 году между Викой и продюсером Яной Рудковскойразразился скандал.Напомним, тогда красотки разругались в Сети из-за только что появившейсяв Twitter странички Рамзана Кадырова. Девушки моментально поприветствовали Кадырова, но глава Чечни проигнорировал Лопыреву и внес в список друзей лишь Рудковскую.В результате между звездными блондинками вспыхнула словесная перепалка. Скандал разросся до таких масштабов, что представители шоу-бизнеса, принимая сторону одной из зачинщиц, стали выяснять отношения между собой. Между тем, аккаунт Кадырова оказался фейковым. Виктория – искренняя и душевная девушка. Она с любовью относится не только к близким и друзьям, но и вообще ко всем окружающим людям.По мнению астрологов, крепкий союз ожидает Викторию с Василием, Виктором, Николаем, Александром, Антоном, Филиппом, Романом, Эдуардом. А вот в отношениях с Петром, Евгением, Степаном, Тимофеем, Сергеем, Михаилом, Артемом могут возникать сложности.

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